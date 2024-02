Kawasaki Ninja Cup: ora dall'età di 14 anni

È tornata la Kawasaki Ninja Cup. Con la nuova Ninja ZX-4 RR, il produttore giapponese lancia una piccola superbike con una cilindrata di 400 cm³ nell'anno modello 2024, completando la serie di modelli super sportivi a quattro cilindri nella parte inferiore. Questa moto sportiva da corsa della famiglia Ninja è fatta per essere guidata in pista. Anche per questo motivo è stata istituita una coppa monomarca per questa moto, come è stato fatto circa 30 anni fa con la ZXR 400. La versione Cup sarà consegnata ai futuri piloti.

La versione Cup sarà consegnata ai futuri piloti con alcune modifiche. Equipaggiata con i pezzi dei fornitori della Cup, come carenatura, centralina, puntone delle sospensioni Öhlins, scarico, accessori per i freni e l'ampio pacchetto di abbigliamento e accessori con tuta in pelle, casco e tenda, il prezzo di acquisto è di 15.990 euro, comprensivo delle tasse di iscrizione agli eventi.

I piloti Kawasaki parteciperanno inizialmente a cinque eventi nella prossima stagione agonistica nelle gare della classifica Cup. Alla fine della stagione, il vincitore non solo riceverà premi in denaro e non, ma il vincitore assoluto parteciperà anche a un round del Campionato Internazionale Tedesco (IDM) nella classe Pro Superstock alla fine della stagione. Poiché le gare, con una sola eccezione, fanno parte della serie Moto Trophy, i piloti hanno la possibilità di partecipare ad altre gare libere che non contano ai fini della classifica.

L'allenamento di apertura all'inizio di aprile a Mirecourt, con tanto di tempo di guida, è l'ideale per entrare in sintonia con il nuovo equipaggiamento. È previsto anche un corso B-Plus per i neofiti. Questo è particolarmente interessante per coloro che passano dalla serie mini-bike: L'età di partecipazione è stata abbassata a 14 anni.

Tutte le informazioni relative all'iscrizione alla Coppa devono essere inviate a Marco Pascher all'indirizzo racing@kawasaki.de. I dettagli sull'evento e sui tracciati di gara sono disponibili sulla homepage del sito www.klassik-motorsport.com.