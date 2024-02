Taça Kawasaki Ninja: Agora a partir dos 14 anos

Está de volta, a Taça Kawasaki Ninja. Com a nova Ninja ZX-4 RR, o fabricante japonês lança uma pequena superbike com uma cilindrada de 400 cm³ no ano modelo 2024, completando a série de modelos super-desportivos de quatro cilindros na parte inferior. Esta moto desportiva da família Ninja, preparada para corridas, foi concebida para ser conduzida em pista. Esta foi a razão para estabelecer uma Taça de uma só marca para esta moto, tal como foi feito há cerca de 30 anos com a ZXR 400.

A versão Cup será entregue aos futuros pilotos com algumas modificações. Equipada com peças dos fornecedores da Taça, tais como carenagem, ECU, suspensão Öhlins, escape, acessórios de travagem e o extenso pacote de vestuário e acessórios com fato de couro, capacete e tenda, o preço de compra é de 15.990 euros, incluindo as taxas de inscrição para os eventos.

Os pilotos da Kawasaki participarão inicialmente em cinco eventos na próxima época de corridas nas corridas de classificação da Taça. No final da época, o vencedor não só receberá prémios monetários e não monetários, como também o vencedor geral participará numa ronda do Campeonato Internacional Alemão (IDM) na classe Pro Superstock no final da época. Como as corridas, com uma exceção, fazem parte da série Moto Trophy, os pilotos têm a oportunidade de participar noutras corridas livres que não contam para a classificação.

A sessão de treinos de abertura, no início de abril, em Mirecourt, com muito tempo de condução, é ideal para se ambientar ao novo equipamento. É igualmente proposto um curso B-Plus para os recém-chegados. Este curso é particularmente interessante para aqueles que estão a subir da série de mini-bicicletas: A idade de entrada para participar foi reduzida para 14 anos.

Todas as informações adicionais sobre a inscrição na Taça devem ser enviadas para Marco Pascher em racing@kawasaki.de. Os pormenores sobre o evento e as pistas de corrida podem ser encontrados na página inicial em www.klassik-motorsport.com.