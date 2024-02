Messe Leipzig 2025: los fabricantes deben implicarse

Messe Leipzig dio el pistoletazo de salida a la temporada de motocicletas a principios de febrero. Un aumento de alrededor del 30% en el número de expositores y, por consiguiente, de superficie de exposición ocupada, así como 55.000 visitantes en el fin de semana ferial de viernes a domingo, fueron claros indicadores de que Motorrad Messe Leipzig por fin ha vuelto. Pero los lectores de SPEEDWEEK.com son conocidos por encontrar las palabras claras. "Antes había más oropel", es el veredicto de un lector. Otro va más allá y dirige explícitamente su crítica a los fabricantes. "Pocas veces he visto tan pocos expositores", comenta. "Los importadores casi no creen necesario mostrar su presencia. Hola Ducati, Aprilia, BMW, etc., Kawa estaba allí con un pequeño stand. Ninguna ZX6R/ ZX4R. Aparentemente los fabricantes no lo necesitan. Si no hubieran estado todos los vendedores de chaquetas de cuero, el pabellón habría estado vacío".

Sin embargo, la tendencia va en aumento y Messer de Leipzig ya ha anunciado que el evento se repetirá en 2025. El tema del automovilismo se tuvo en cuenta, entre otras cosas, con dos presentaciones de equipos. Además de los hermanos Orgis, también estuvo presente el equipo IDM Superbike GERT56 con sus pilotos Toni Finsterbusch y Jan-Ole Jähnig. Como siempre, el jefe del equipo GERT56, Karsten Wolf, adoptó una postura clara.

"Muchas gracias a Speedweek por la amable cobertura", dijo Wolf tras el viaje a Leipzig. "Después de que la feria de Dresde brillara por su "no realización", los sajones nos apresuramos a declarar Leipzig nuestra feria de casa y no nos decepcionó el número de visitantes". Toni Finsterbusch y Jan-Ole Jähnig viven a un tubo de escape del recinto ferial, por lo que pudimos invitar personalmente a los visitantes a nuestra carrera de casa del 31 de mayo al 2 de junio en el stand Motorsport Arena Oschersleben de la Börde. Fue un placer volver a ver muchas caras conocidas, y aún más agradable conocer a muchas nuevas. Gracias por la actuación humorística en el escenario con Bernd Fulk, que es la voz del automovilismo alemán por excelencia con su ingenio y experiencia."

"Unas palabras en mi propio nombre", añade a continuación Wolf. "Mi máximo respeto y agradecimiento a Tommi Deitenbach y a su equipo de los salones del automóvil. No fue sólo que organizara el evento al aire libre bajo una lluvia torrencial. No, tras el parón de Corona y a pesar de todas las profecías agoreras, se han comprometido y han elaborado un programa de entretenimiento, información y ofertas muy variadas. Quien haya echado algo en falta, que envíe esta crítica no sólo a los organizadores, sino también a los fabricantes y equipadores, que están dejando "lagunas de atractivo" con su ausencia."

"Quien piense que sólo puede llegar a los grupos de compradores a través del marketing online, los influencers o algunos clips, se equivoca", aclara Wolf. Los motoristas son una comunidad a la que le gusta reunirse, intercambiar ideas y sentir los productos. Vuelve con conceptos ingeniosos (por ejemplo, apoyo de fábrica a los concesionarios regionales y NL), combina tus ofertas (por ejemplo, series y carreras, agencias de series y circuitos como MAXXAdrenalin, stands de la comunidad de concesionarios, etc.). Se puede hacer de forma eficiente y orientada al cliente, sólo hay que querer hacerlo. 55.000 visitantes le han demostrado que están aquí y que quieren ver algo. No les decepcione y muéstrese en 2025 con nuevos conceptos y un compromiso de contacto personal. Pueden estar seguros de que tienen a GERT56 a su lado. El automovilismo es demasiado bonito como para ocultárselo a los demás".