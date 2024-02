Foire de Leipzig 2025 : les fabricants doivent s'engager

Début février, le salon de Leipzig a lancé la saison de la moto. Une augmentation d'environ 30 pour cent du nombre d'exposants et, par conséquent, de la surface d'exposition occupée, ainsi que 55.000 visiteurs lors du week-end du salon, du vendredi au dimanche, étaient des indicateurs clairs que le salon Motorrad Messe Leipzig était définitivement de retour. Mais les lecteurs de SPEEDWEEK.com ont la réputation de trouver des mots clairs. "Avant, il y avait plus de guirlandes", juge un lecteur. Un autre va même plus loin et adresse explicitement sa critique aux fabricants. "J'ai rarement vu aussi peu d'exposants", commente-t-il. "Les importateurs ne jugent presque pas nécessaire d'être présents. Bonjour Ducati, Aprilia, BMW, etc., Kawa était là avec un petit stand. Pas de ZX6R/ ZX4R. Apparemment, les constructeurs n'en ont pas besoin. S'il n'y avait pas eu tous les vendeurs de blousons en cuir, le hall aurait été vide".

Néanmoins, la tendance est à la hausse et le salon Messer de Leipzig a déjà annoncé sa reconduction pour 2025. Le thème du sport automobile a été pris en compte, entre autres, avec deux présentations d'équipes. Outre les frères Orgis, l'équipe IDM Superbike GERT56 était également présente avec ses pilotes Toni Finsterbusch et Jan-Ole Jähnig. Comme toujours, le chef de l'équipe GERT56, Karsten Wolf, a pris une position claire.

"Merci beaucoup pour l'aimable couverture de Speedweek", a déclaré Wolf après l'excursion à Leipzig. "Après que le salon de Dresde ait brillé par sa 'non-réalisation', nous avons, en tant que Saxons, déclaré sans hésiter Leipzig comme notre salon local et n'avons pas été déçus par l'affluence de visiteurs. Toni Finsterbusch et Jan Jan-Ole Jähnig vivent à une longueur de tuyau d'échappement du parc des expositions et c'est ainsi que nous avons pu inviter personnellement les visiteurs sur le stand de Motorsport Arena Oschersleben à notre course à domicile du 31 mai au 02 juin dans le Börde. C'était un plaisir de revoir de nombreux visages connus, et encore plus de rencontrer de nombreux nouveaux. Merci pour la présentation pleine d'humour sur scène chez Bernd Fulk, qui est la voix par excellence du sport automobile allemand, avec son esprit et sa compétence".

"Un mot encore à titre personnel", ajoute ensuite Wolf. "Mon plus grand respect et mes remerciements vont à Tommi Deitenbach et à son équipe des salons de la moto. Non seulement il a assuré la présentation même à l'extérieur sous une pluie battante. Non, après la pause Corona et en dépit de tous les mauvais augures, ils s'engagent et mettent sur pied un programme de divertissement, d'information et d'offres les plus diverses. Celui qui a manqué quelque chose devrait envoyer cette critique non seulement en direction des organisateurs, mais aussi en direction des fabricants et des équipementiers, qui creusent des 'trous d'attractivité' par leur absence".

"Celui qui croit", précise Wolf, "qu'il est possible d'atteindre des groupes d'acheteurs uniquement par le biais du marketing en ligne, d'influenceurs ou de quelques clips, se trompe. Les motards sont une communauté qui aime se rencontrer, échanger et ressentir les produits. Revenez avec des concepts intelligents (par ex. soutien de l'usine pour les concessionnaires régionaux et NL), combinez vos offres (par ex. série et racing, série et agences de piste comme MAXXAdrenalin, stands communautaires de concessionnaires, etc.) C'est possible de manière efficace et proche du client, il suffit de le vouloir. 55.000 visiteurs vous ont montré ici qu'ils étaient là et qu'ils voulaient voir quelque chose. Ne les décevez pas et montrez-vous en 2025 avec de nouveaux concepts et un engagement en faveur du contact personnel. Vous pouvez savoir que GERT56 est à vos côtés. Le sport automobile est bien trop beau pour en priver les autres".