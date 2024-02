Messe Leipzig 2025: i produttori devono essere coinvolti

La Messe Leipzig ha dato il via alla stagione motociclistica all'inizio di febbraio. L'aumento di circa il 30% del numero di espositori e della conseguente superficie espositiva occupata, nonché i 55.000 visitatori nel weekend fieristico da venerdì a domenica, sono stati chiari indicatori del fatto che la Motorrad Messe Leipzig è finalmente tornata. Ma i lettori di SPEEDWEEK.com sono noti per trovare parole chiare. "Una volta c'erano più orpelli", è il verdetto di un lettore. Un altro si spinge oltre e rivolge esplicitamente la sua critica ai produttori. "Raramente ho visto così pochi espositori", ha commentato. "Gli importatori quasi non ritengono necessaria la loro presenza. Ciao Ducati, Aprilia, BMW eccetera, Kawa era lì con un piccolo stand. Nessuna ZX6R/ZX4R. A quanto pare i produttori non ne hanno bisogno. Se non ci fossero stati tutti i venditori di giacche di pelle, il padiglione sarebbe stato vuoto".

Tuttavia, la tendenza è in crescita e Messer a Lipsia ha già annunciato che l'evento sarà ripetuto nel 2025. Il tema del motorsport è stato preso in considerazione, tra l'altro, con la presentazione di due squadre. Oltre ai fratelli Orgis, era presente anche il team IDM Superbike GERT56 con i suoi piloti Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig. Come sempre, il capo del team GERT56 Karsten Wolf ha preso una posizione chiara.

"Grazie a Speedweek per l'amichevole copertura", ha dichiarato Wolf dopo il viaggio a Lipsia. "Dopo che la fiera di Dresda ha brillato per la 'non realizzazione', noi sassoni abbiamo subito dichiarato Lipsia la nostra fiera di casa e non siamo rimasti delusi dal numero di visitatori". Toni Finsterbusch e Jan Jan-Ole Jähnig abitano a un tubo di scappamento dal quartiere fieristico e quindi abbiamo potuto invitare personalmente i visitatori alla nostra gara di casa dal 31 maggio al 2 giugno presso lo stand della Motorsport Arena Oschersleben nella Börde. È stato bello rivedere molte facce conosciute e ancora di più incontrarne di nuove. Grazie per lo spettacolo umoristico sul palco con Bernd Fulk, che con la sua arguzia e competenza è la voce del motorsport tedesco per eccellenza".

"Una parola a nome mio", aggiunge Wolf. "Il mio massimo rispetto e ringraziamento a Tommi Deitenbach e al suo team dei saloni della moto. Non è stato solo il fatto di aver ospitato l'evento all'aperto sotto la pioggia battente. No, dopo la pausa Corona e nonostante tutte le profezie di sventura, si sono impegnati e hanno messo insieme un programma di intrattenimento, informazioni e un'ampia varietà di offerte. Chiunque si sia perso qualcosa dovrebbe inviare questa critica non solo agli organizzatori, ma anche ai produttori e agli allestitori, che con la loro assenza si stanno creando dei 'vuoti di attrattiva'."

"Chiunque pensi di poter raggiungere i gruppi di acquirenti solo attraverso il marketing online, gli influencer o qualche clip si sbaglia", chiarisce Wolf. I motociclisti sono una comunità che ama riunirsi, scambiare idee e toccare con mano i prodotti. È necessario proporre concetti intelligenti (ad esempio, il supporto della fabbrica per i concessionari regionali e la NL), combinare le offerte (ad esempio, serie e corse, serie e agenzie di pista come MAXXAdrenalin, stand della comunità dei concessionari e così via). Si può fare in modo efficiente e orientato al cliente, basta volerlo fare. 55.000 visitatori vi hanno dimostrato che sono qui e che vogliono vedere qualcosa. Non deludeteli e presentatevi nel 2025 con nuovi concetti e l'impegno di un contatto personale. Potete essere certi di avere il GERT56 al vostro fianco. Il motorsport è troppo bello per tenerlo nascosto agli altri".