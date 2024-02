Messe Leipzig 2025: os fabricantes têm de participar

No início de fevereiro, a Messe Leipzig deu início à época das motos. Um aumento de cerca de 30 por cento no número de expositores e, consequentemente, no espaço de exposição ocupado, bem como 55.000 visitantes no fim de semana da feira, de sexta-feira a domingo, foram indicadores claros de que a Motorrad Messe Leipzig está finalmente de volta. Mas os leitores da SPEEDWEEK.com são conhecidos por encontrarem palavras claras. "Costumava haver mais enfeites", é o veredito de um leitor. Outro vai ainda mais longe e dirige explicitamente as suas críticas aos fabricantes. "Raramente vi tão poucos expositores", comenta. "Os importadores quase não pensam que é necessário estarem presentes. Olá Ducati, Aprilia, BMW, etc., a Kawa estava lá com um pequeno stand. Nenhuma ZX6R/ ZX4R. Aparentemente, os fabricantes não precisam. Se não estivessem lá todos os vendedores de casacos de cabedal, o salão estaria vazio".

No entanto, a tendência está a aumentar e a Messer em Leipzig já anunciou que o evento será repetido em 2025. O tema dos desportos motorizados foi tido em conta com duas apresentações de equipas, entre outras coisas. Para além dos irmãos Orgis, a equipa IDM Superbike GERT56 também esteve no local com os seus pilotos Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig. Como sempre, o chefe de equipa da GERT56, Karsten Wolf, assumiu uma posição clara.

"Muito obrigado à Speedweek pela cobertura amigável", disse Wolf após a viagem a Leipzig. Depois de a feira de Dresden ter brilhado com a "não realização", nós, como saxões, declarámos rapidamente Leipzig como a nossa feira em casa e não ficámos desiludidos com o número de visitantes. Toni Finsterbusch e Jan Jan-Ole Jähnig vivem a apenas um tubo de escape de distância do recinto de exposições e, por isso, pudemos convidar pessoalmente os visitantes para a nossa corrida em casa, de 31 de maio a 2 de junho, no stand da Motorsport Arena Oschersleben, em Börde. Foi bom voltar a ver muitas caras conhecidas e ainda mais bom conhecer muitas caras novas. Obrigado pela atuação bem-humorada no palco com Bernd Fulk, que é a voz do desporto automóvel alemão por excelência, com a sua inteligência e experiência."

"Uma palavra em meu nome pessoal", acrescenta Wolf. "O meu maior respeito e agradecimento a Tommi Deitenbach e à sua equipa dos salões de motos. Não foi só o facto de ter organizado o evento ao ar livre, debaixo de uma chuva torrencial. Não, depois da pausa do Corona e apesar de todas as profecias de desgraça, eles estão empenhados e prepararam um programa de entretenimento, informação e uma grande variedade de ofertas. Quem tiver perdido alguma coisa, deve enviar esta crítica não só aos organizadores, mas também aos fabricantes e aos fornecedores, que estão a criar 'lacunas de atratividade' por estarem ausentes."

"Quem pensa que só pode chegar a grupos de compradores através do marketing online, de influenciadores ou de alguns clips, está enganado", esclarece Wolf. Os motociclistas são uma comunidade que gosta de se reunir, trocar ideias e sentir os produtos. Regressem com conceitos inteligentes (por exemplo, apoio da fábrica aos concessionários regionais e à NL), combinem as vossas ofertas (por exemplo, séries e corridas, séries e agências de pista como a MAXXAdrenalin, stands da comunidade de concessionários, etc.). É possível fazê-lo de forma eficiente e orientada para o cliente, basta querer fazê-lo. 55.000 visitantes mostraram-lhe que estão aqui e que querem ver alguma coisa. Não os desiludam e mostrem-se em 2025 com novos conceitos e um compromisso com o contacto pessoal. Podem ter a certeza de que têm o GERT56 ao vosso lado. O desporto automóvel é demasiado belo para o escondermos dos outros".