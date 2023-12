Año amargo: tres víctimas mortales en vías férreas sin barreras aéreas

Con Wolfgang Henselak, Florian Niedermeier y Peter Maurer, la gran familia del deporte de pista tuvo tres muertes que lamentar en 2023. Todos murieron en la pista durante la carrera. No hubo vallas aéreas.

El 14 de mayo de 2023, Wolfgang Henselak falleció en una carrera de la categoría de veteranos en la pista de arena de Mulmshorn tras chocar contra la barrera a la salida de una curva. Florian Niedermeier, copiloto de Marco Hundsrucker, no tuvo ninguna oportunidad el 20 de agosto en el "Master of Sidecars" de Eenrum (NL) cuando el equipo chocó contra la barrera de madera. Peter Maurer, copiloto de Fabian Müller, también perdió la vida tras estrellarse contra la barrera de la pista en su sidecar en el Campeonato de Alemania celebrado en Herxheim el 3 de octubre.

En ninguno de los tres circuitos había vallas aéreas.

Sin embargo, la zona de salida de Mulmshorn es relativamente grande. Además, en cualquier caso no se habrían colocado colchones de aire en el punto de impacto. Y la pista de arena de Herxheim se consideraba de todos modos muy segura debido a la enorme zona de hierba entre la pista y el tablón. En Eenrum, en cambio, no se puede hablar de zona de escorrentía.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de estos trágicos sucesos? Nadie puede afirmar con certeza que los accidentes habrían sido menos graves con vallas aéreas. Pero la probabilidad es alta.

Cualquiera que estuviera en el GP de pista larga de 2022 en Scheeßel y presenciara el accidente de Stephan Katt estará de acuerdo en que las vallas antiaéreas en la curva de salida muy probablemente le salvaron la vida, o al menos le evitaron daños mayores de los que sufrió. Menos mal.

Podríamos enumerar toda una serie de otros incidentes en pistas de arena y hierba y en speedway en los que las vallas aéreas protegieron a los corredores de lesiones graves o en los que salieron casi ilesos.

Sin embargo, también es posible que las vallas aéreas provoquen una mayor imprudencia por parte de los atletas. Puede que en el fondo piensen que están mejor protegidos por los colchones de aire. Esto puede aumentar la disposición de algunos a correr riesgos.

En otras palabras, si no hay airfences, ¿conduces consciente o inconscientemente con un poco más de cuidado?

Todo el mundo conoce los riesgos que entrañan los deportes de motor y las carreras en pista en particular. Todos los que están en activo deben ser conscientes de que la vida y la integridad física están en juego. La minimización de los riesgos está a la orden del día. Los organizadores deben garantizar la seguridad de la pista. Ya sea con vallas aéreas o creando suficientes zonas de salida en las curvas con protección adicional para los postes en los que se montan las tablas de madera.

Pero los pilotos de las categorías en solitario y sidecar también deben velar por su propia seguridad.

Daniel Spiller, de Vilsheim, afirma: "Intento minimizar el riesgo para mí mismo. Las vallas aéreas ayudan a reducir el riesgo, pero también lo hace el equipamiento de seguridad de alta calidad, como cascos, protectores, etcétera. Pero siempre habrá un cierto nivel de riesgo".

Llevar un chaleco con airbag es obligatorio para Spiller. "La mayoría de los organizadores corren con airfences y, por supuesto, lo agradezco. Sin embargo, en mi opinión, es ante todo responsabilidad del piloto hacer todo lo posible por su propia seguridad. Como algunos, pero desgraciadamente sólo unos pocos, yo conduzco con un chaleco con airbag que se abre cuando me bajo de la moto. Protege la zona del pecho y la espalda y es un poco como tener airfences directamente sobre el cuerpo. Esto reduce mucho el riesgo de lesiones en las vértebras y los órganos internos".

Y continúa: "Nuestro deporte es caro y se invierte mucho dinero en equipamiento. Por desgracia, no puedo entender por qué tan poca gente monta con un equipo de seguridad de tan alta calidad. Incluso me parece un poco alarmante que tan poca gente preste tanta atención a su salud. Por qué no se habla de este tema es un misterio para mí".

Las distintas asociaciones también podrían centrarse más en el tema de la seguridad. ¿Quizás los cursos de formación teórica y práctica podrían ayudar en este sentido?

¿Qué nos queda? Esperanza Y: recordamos a los muertos. Descansen en paz Wolfgang, Florian y Peter.