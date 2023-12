Année amère : trois morts sur des chemins de fer sans défense aérienne

Avec Wolfgang Henselak, Florian Niedermeier et Peter Maurer, la grande famille du sport sur piste 2023 a dû faire le deuil de trois morts. Tous sont décédés en cours de course sur la piste. Il n'y avait pas d'airfences.

Le 14 mai 2023, Wolfgang Henselak est décédé lors d'une course de la catégorie vétérans sur la piste en sable de Mulmshorn, après avoir percuté la bande en sortie de virage. Florian Niedermeier, copilote de Marco Hundsrucker, n'a eu aucune chance le 20 août lors du "Master of Sidecars" à Eenrum (NL), lorsque l'attelage a percuté la planche de bois. Peter Maurer, copilote de Fabian Müller, a lui aussi laissé sa vie après avoir percuté les limites de la piste en side-car le 3 octobre dans le cadre du championnat allemand à Herxheim.

Sur les trois pistes, il n'y avait pas d'airfences.

Mais : à Mulmshorn, la zone de dégagement est toutefois relativement grande. De plus, aucun coussin d'air n'aurait probablement été prévu à l'endroit de l'impact de toute façon. Et la piste de sable de Herxheim était de toute façon considérée comme très sûre jusqu'à présent en raison de l'immense surface de gazon entre la piste et la planche. Il en va autrement à Eenrum, où l'on ne peut pas vraiment parler de zone de dégagement.

Quelle conclusion peut-on tirer de ces événements tragiques ? Personne ne peut dire avec une réelle certitude que les accidents auraient été moins graves avec des airfences. Mais la probabilité est élevée.

Ceux qui étaient présents au GP de longue piste 2022 à Scheeßel et qui ont assisté à l'accident de Stephan Katt seront d'accord pour dire que les airfences dans le virage de départ lui ont très probablement sauvé la vie, mais l'ont au moins préservé d'autres dommages que ceux qu'il a subis. Dieu soit loué !

Nous pourrions énumérer ici toute une série d'autres incidents sur des pistes en sable et en herbe ainsi qu'en speedway, où les airfences ont protégé les coureurs et les coureuses de graves blessures ou dont ils sont sortis presque indemnes.

Il est également possible que les airfences entraînent une plus grande insouciance de la part des sportifs. On pense peut-être être mieux protégé par les coussins d'air. Il est possible que certains soient plus enclins à prendre des risques.

En d'autres termes, s'il n'y a pas d'airfences, les gens sont consciemment ou inconsciemment plus prudents ?

Tout le monde connaît les risques liés au sport automobile, et plus particulièrement au sport sur piste. Tous ceux qui y sont actifs doivent être conscients qu'il s'agit aussi d'une question de vie ou de mort. La minimisation des risques est de mise. Les organisateurs doivent donc veiller à ce que la piste soit correctement sécurisée. Soit par des airfences, soit par la création de zones de dégagement suffisantes dans les virages avec une protection supplémentaire des poteaux sur lesquels sont montées les planches de bois.

Mais les pilotes des catégories solo et side-car devraient également veiller à leur propre sécurité.

Daniel Spiller de Vilsheim déclare à ce sujet : "J'essaie de réduire au maximum les risques pour moi. Les airfences contribuent à réduire les risques, tout comme les équipements de sécurité de qualité, tels que les casques, les protections, etc. Mais il y aura toujours un certain risque".

Le port d'un gilet airbag est obligatoire chez Spiller. "La plupart des organisateurs utilisent des airfences et je leur en suis évidemment reconnaissant. Mais à mon avis, il est avant tout de la responsabilité du coureur de faire le maximum pour sa propre sécurité. Je roule, comme certains, mais malheureusement peu d'autres, avec un gilet airbag qui s'ouvre lorsque l'on quitte la moto. Il protège la poitrine et le dos, et c'est un peu comme des airfences directement sur le corps. Ainsi, le risque de blessure des vertèbres et des organes internes est énormément réduit".

Et d'ajouter : "Notre sport est cher et beaucoup d'argent est investi dans le matériel. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi si peu de gens roulent avec un équipement de sécurité de cette qualité. Je trouve même que c'est un peu inquiétant que si peu de gens prennent soin de leur santé. Pourquoi ce sujet n'est pas discuté, c'est un mystère pour moi".

Les différentes associations pourraient également se tourner encore plus vers le thème de la sécurité. Peut-être que des formations théoriques et pratiques pourraient apporter quelque chose ici ?

Que reste-t-il ? L'espoir Et : nous nous souvenons des morts. Reposez en paix Wolfgang, Florian et Peter.