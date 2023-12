Anno amaro: tre morti sulle ferrovie senza barriere aeree

Con Wolfgang Henselak, Florian Niedermeier e Peter Maurer, la grande famiglia dello sport su pista ha avuto tre lutti nel 2023. Tutti sono morti in pista durante la gara. I recinti aerei non erano disponibili.

Il 14 maggio 2023, Wolfgang Henselak morì in una gara della classe veterani sulla pista di sabbia di Mulmshorn dopo essersi schiantato contro la barriera all'uscita di una curva. Florian Niedermeier, copilota di Marco Hundsrucker, non ha avuto scampo il 20 agosto al "Master of Sidecars" di Eenrum (NL) quando il team si è schiantato contro la barriera di legno. Anche Peter Maurer, copilota di Fabian Müller, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro la barriera della pista con il suo sidecar al Campionato tedesco di Herxheim il 3 ottobre.

Non c'erano barriere aeree in nessuno dei tre circuiti.

Tuttavia, l'area di deflusso del Mulmshorn è relativamente grande. Inoltre, non sarebbero stati previsti cuscini d'aria nel punto d'impatto. Inoltre, la pista di sabbia di Herxheim è stata considerata molto sicura grazie all'enorme area erbosa tra la pista e la tavola. Diversa la situazione a Eenrum, dove non si può parlare di zona di deflusso.

Quali conclusioni si possono trarre da questi tragici eventi? Nessuno può affermare con certezza che gli incidenti avrebbero avuto un esito meno grave con le barriere aeree. Ma la probabilità è alta.

Chiunque fosse presente al GP di Scheeßel 2022 su pista lunga e abbia assistito all'incidente di Stephan Katt concorderà sul fatto che gli airfence nella curva di partenza molto probabilmente gli hanno salvato la vita, ma almeno gli hanno evitato danni maggiori di quelli subiti. Grazie al cielo.

Potremmo elencare tutta una serie di altri incidenti su piste di sabbia ed erba e nello speedway in cui gli airfence hanno protetto i corridori da lesioni gravi o ne sono usciti quasi indenni.

Tuttavia, è anche possibile che gli airfence portino gli atleti a essere più spericolati. È possibile che si pensi che i cuscini d'aria li proteggano meglio. Questo potrebbe aumentare la propensione al rischio di alcuni.

In altre parole, se non ci sono barriere d'aria, si guida consapevolmente o inconsapevolmente con più attenzione?

Tutti conoscono i rischi legati agli sport motoristici e alle corse su pista in particolare. Chiunque sia attivo in questo settore deve essere consapevole che sono in gioco la vita e l'incolumità fisica. La minimizzazione dei rischi è all'ordine del giorno. Gli organizzatori devono garantire che la pista sia adeguatamente sicura. O con barriere aeree o creando sufficienti zone di deflusso nelle curve con una protezione aggiuntiva per i pali su cui sono montate le tavole di legno.

Ma anche i piloti delle classi solitarie e sidecar devono garantire la propria sicurezza.

Daniel Spiller di Vilsheim dice: "Cerco di ridurre al minimo i rischi per me stesso. Gli airfence aiutano a ridurre il rischio, ma anche l'equipaggiamento di sicurezza di alta qualità come caschi, protezioni e così via. Ma ci sarà sempre un certo livello di rischio".

Per Spiller è obbligatorio indossare un gilet airbag. "La maggior parte degli organizzatori corre con i gilet airbag e ovviamente gliene sono grato. Tuttavia, a mio avviso, è soprattutto responsabilità del pilota fare il più possibile per la propria sicurezza. Come alcuni, ma purtroppo solo pochi altri, giro con un gilet airbag che si apre quando scendo dalla moto. Protegge la zona del torace e la schiena ed è un po' come avere dei paraventi direttamente sul corpo. Questo riduce notevolmente il rischio di lesioni alle vertebre e agli organi interni".

E continua: "Il nostro sport è costoso e vengono investiti molti soldi in attrezzature. Purtroppo, non riesco a capire perché così poche persone vadano in moto con un equipaggiamento di sicurezza di alta qualità. Trovo persino un po' allarmante che così poche persone prestino così tanta attenzione alla propria salute. Perché non si parli di questo argomento è un mistero per me".

Anche le varie associazioni potrebbero concentrarsi maggiormente sul tema della sicurezza. Forse i corsi di formazione teorici e pratici potrebbero aiutare in questo senso?

Cosa rimane? Speranza E: ricordiamo i morti. Riposino in pace Wolfgang, Florian e Peter.