Ano amargo: três vítimas mortais em caminhos-de-ferro sem barreiras de proteção aérea

Com Wolfgang Henselak, Florian Niedermeier e Peter Maurer, a grande família do desporto de pista teve três mortes a lamentar em 2023. Todos morreram na pista durante a corrida. Não existiam airfences.

Em 14 de maio de 2023, Wolfgang Henselak morreu numa corrida da classe veterana na pista de areia de Mulmshorn, depois de ter batido na barreira à saída de uma curva. Florian Niedermeier, copiloto de Marco Hundsrucker, não teve qualquer hipótese em 20 de agosto no "Master of Sidecars" em Eenrum (NL) quando a equipa embateu contra a barreira de madeira. Peter Maurer, copiloto de Fabian Müller, também perdeu a vida depois de embater na barreira da pista com o seu sidecar no Campeonato Alemão em Herxheim, a 3 de outubro.

Não havia airfences em nenhuma das três pistas.

No entanto, a área de saída de pista em Mulmshorn é relativamente grande. Além disso, de qualquer forma, não foram colocadas almofadas de ar no ponto de impacto. E a pista de areia de Herxheim era anteriormente considerada muito segura, devido à enorme área de relva entre a pista e a prancha. A história foi diferente em Eenrum, onde não se pode falar de uma zona de escoamento.

Que conclusões se podem tirar destes trágicos acontecimentos? Ninguém pode afirmar com toda a certeza que os acidentes teriam tido um desfecho menos grave com as vedações aéreas. Mas a probabilidade é elevada.

Quem esteve no GP de pista longa de 2022 em Scheeßel e testemunhou o acidente de Stephan Katt concordará que as barreiras de proteção na curva de partida muito provavelmente lhe salvaram a vida, mas pelo menos evitaram-lhe danos maiores do que os que sofreu. Graças a Deus.

Poderíamos enumerar uma série de outros incidentes em pistas de areia e relva e em pistas de velocidade em que as barreiras de ar protegeram os pilotos de lesões graves ou em que estes saíram quase ilesos.

No entanto, também é possível que as barreiras de proteção conduzam a uma maior imprudência por parte dos atletas. É possível que tenham em mente que estão mais bem protegidos com as almofadas de ar. Este facto pode aumentar a vontade de correr riscos por parte de alguns.

Por outras palavras, se não existirem barreiras de ar, será que, consciente ou inconscientemente, se conduz com um pouco mais de cuidado?

Toda a gente conhece os riscos envolvidos nos desportos motorizados e nas corridas em pista, em particular. Todos os que exercem a sua atividade nesta área devem estar conscientes de que a vida e a integridade física estão em jogo. A minimização dos riscos está na ordem do dia. Os organizadores têm de garantir que a pista é suficientemente segura. Quer seja com vedações aéreas ou criando zonas de escoamento suficientes nas curvas com proteção adicional para os postes onde são montadas as pranchas de madeira.

Mas os pilotos das classes a solo e sidecar também devem garantir a sua própria segurança.

Daniel Spiller, de Vilsheim, afirma: "Tento minimizar o risco para mim próprio. As vedações aéreas ajudam a reduzir o risco, mas também o equipamento de segurança de alta qualidade, como capacetes, protectores, etc. Mas haverá sempre um certo nível de risco".

O uso de um colete airbag é obrigatório para Spiller. "A maioria dos organizadores anda com airfences e é claro que estou grato por isso. No entanto, na minha opinião, é principalmente da responsabilidade do piloto fazer o máximo possível para a sua própria segurança. Tal como alguns, mas infelizmente apenas alguns, ando com um colete de airbag que se abre quando saio da mota. Protege a zona do peito e as costas e é um pouco como ter uma vedação de ar diretamente no corpo. Isto reduz muito o risco de lesões nas vértebras e nos órgãos internos".

E continua: "O nosso desporto é caro e investe-se muito dinheiro em equipamento. Infelizmente, não consigo perceber porque é que tão poucas pessoas andam com equipamento de segurança de alta qualidade. Acho até um pouco alarmante que tão poucas pessoas prestem tanta atenção à sua saúde. A razão pela qual este tema não está a ser discutido é um mistério para mim".

As diferentes associações poderiam também dedicar-se mais ao tema da segurança. Talvez cursos de formação teórica e prática pudessem ajudar neste domínio?

O que é que fica? Esperança E: Recordamos os mortos. Descansem em paz Wolfgang, Florian e Peter.