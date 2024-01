Spiller: "He demostrado que puedo mantener el ritmo"

Daniel Spiller fue uno de los participantes en la sesión de entrenamiento invernal de los equipos nacionales alemanes de carreras en pista en Abensberg. "Me sentí honrado de haber estado allí después de sólo un año con la licencia I", dijo el bávaro, que fue invitado por el jefe del equipo de pista larga Josef Hukelmann. "Hacía mucho tiempo que no iba, la última vez fue cuando era sub-21 en speedway. Ahora estoy centrado en la pista larga, lo que se notó en la temporada 2023, cuando sólo corrí una carrera de speedway en Berghaupten."

Spiller está muy satisfecho con su temporada de debut en la licencia internacional: "Me permitieron correr en el GP Challenge y pude demostrar en Vechta 2022 y en Herxheim 2023 con la wild card que puedo estar a la altura de los pilotos más fuertes. En Pfarrkirchen, iba camino de ganar la carrera internacional y cometí un error al elegir mi posición de salida debido a la falta de experiencia. La mayor mejora se produjo en la pista de hierba, donde apenas tenía experiencia, así que participamos deliberadamente en el mayor número posible de carreras."

"Tenía bastantes coincidencias con carreras de speedway y de pista larga, así que nos concentramos en la pista larga", explicó su priorización. "Correré speedway cuando encaje en el calendario. Aún no he firmado ningún contrato en speedway. Pero si un club me necesita y tengo tiempo, entonces estoy interesado. Pero el objetivo es poder correr tantas carreras como sea posible en la pista larga y sobre hierba."

Si Daniel Spiller, que se ha postulado como sucesor para el campeonato del mundo de pista larga, se sale con la suya, las cosas continuarán en 2024. "Sé que puedo y quiero superarme", subraya. Y no oculta su objetivo: "Correr en el campeonato del mundo de pista larga lo antes posible".