Spiller : "J'ai prouvé que je pouvais tenir le rythme".

Daniel Spiller faisait partie des participants à l'entraînement d'hiver des équipes nationales allemandes de cyclisme sur piste à Abensberg. "J'ai été honoré d'être présent après seulement un an de licence I", a déclaré le Bavarois, qui avait été invité par le chef d'équipe de longue piste Josef Hukelmann. "Cela fait longtemps que je n'ai pas participé, la dernière fois c'était à l'époque où j'avais moins de 21 ans en speedway. Entre-temps, je me concentre sur la piste longue, ce qui s'est ressenti lors de la saison 2023, lorsque je n'ai couru qu'une seule course de speedway à Berghaupten".

Spiller est très satisfait de sa première saison sous licence internationale : "J'ai pu participer au GP-Challenge et j'ai pu montrer à Vechta en 2022 et à Herxheim en 2023 avec la Wildcard que je pouvais rivaliser avec les plus forts. À Pfarrkirchen, j'étais en route pour la victoire lors de la course internationale et je me suis trompé dans le choix de la grille de départ par manque d'expérience. La plus grande progression a été sur la piste en herbe, où je n'ai guère apporté d'expérience, là nous avons délibérément pris le plus de courses possible".

"J'ai eu pas mal de chevauchements de dates avec des courses de speedway et de longue piste, nous nous sommes alors concentrés sur la longue piste", a-t-il expliqué pour définir ses priorités. "Je ferai du speedway quand cela s'inscrira dans le calendrier. Je n'ai pas encore signé de contrat en speedway. Mais si un club en a besoin et que j'ai du temps, je serai intéressé. Mais l'accent est mis sur le fait que je puisse participer à un maximum de courses sur piste longue et sur herbe".

Si l'on en croit Daniel Spiller, qui a été désigné comme remplaçant pour le championnat du monde de longue piste, les choses devraient aller plus loin en 2024. "Je sais que je peux passer à la vitesse supérieure et que je le ferai", souligne-t-il. Et ne cache pas non plus son objectif : "Participer le plus rapidement possible au championnat du monde de longue piste".