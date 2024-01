Spiller: "Ho dimostrato che posso tenere il passo".

Nel 2017, Daniel Spiller è diventato campione tedesco U21 sulla pista di speedway, da allora la sua carriera si è sviluppata in direzione delle gare su pista lunga. Anche il 25enne vede il suo futuro in questo campo.

Daniel Spiller è stato uno dei partecipanti alla sessione di allenamento invernale delle squadre nazionali tedesche di corsa su pista ad Abensberg. "Mi sono sentito onorato di essere lì dopo un solo anno di licenza I", ha detto il bavarese, invitato dal capo della squadra di pista lunga Josef Hukelmann. "Non ci vado da molto tempo, l'ultima volta è stata quando ero U21 nello speedway. Ora mi concentro sulla pista lunga, come si è potuto notare nella stagione 2023, quando ho corso solo una gara di speedway a Berghaupten".

Spiller è molto soddisfatto della sua stagione di debutto nella licenza internazionale: "Mi è stato permesso di correre nel GP Challenge e ho potuto dimostrare a Vechta 2022 e a Herxheim 2023 con la wild card che posso tenere il passo dei piloti più forti. A Pfarrkirchen stavo per vincere la gara internazionale, ma ho commesso un errore nella scelta della posizione di partenza per mancanza di esperienza. Il miglioramento più grande è stato sulla pista in erba, dove non avevo quasi nessuna esperienza, quindi abbiamo deliberatamente partecipato a più gare possibili".

"Ho avuto parecchie sovrapposizioni con le gare di speedway e di pista lunga, quindi ci siamo concentrati sulla pista lunga", ha spiegato, dando la priorità. "Correrò nello speedway quando sarà inserito nel calendario. Non ho ancora firmato un contratto per lo speedway. Ma se un club ha bisogno di me e io ho tempo, allora sono interessato. Ma l'obiettivo è quello di poter disputare il maggior numero possibile di gare su piste lunghe e in erba".

Se Daniel Spiller, che è stato designato come successore per il campionato del mondo di pista lunga, avrà la meglio, le cose continueranno nel 2024. "So che posso e voglio fare meglio", sottolinea. E non nasconde il suo obiettivo: "Gareggiare nel campionato mondiale di pista lunga il prima possibile".