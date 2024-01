Spiller: "Provei que consigo acompanhar o ritmo"

Daniel Spiller foi um dos participantes na sessão de treino de inverno das equipas nacionais alemãs de pista em Abensberg. "Senti-me honrado por ter estado presente após apenas um ano na licença I", disse o bávaro, que foi convidado pelo chefe da equipa de pista longa, Josef Hukelmann. "Há muito tempo que não ia lá, a última vez foi quando era sub-21 no speedway. O meu foco está agora na pista longa, o que foi notório na época de 2023, quando só fiz uma corrida de velocidade em Berghaupten."

Spiller está muito satisfeito com a sua época de estreia na licença internacional: "Fui autorizado a correr no GP Challenge e consegui mostrar em Vechta 2022 e em Herxheim 2023 com o wild card que consigo acompanhar os pilotos mais fortes. Em Pfarrkirchen, estava a caminho de ganhar a corrida internacional e cometi um erro ao escolher a minha posição de partida devido à falta de experiência. A maior melhoria foi na pista de relva, onde eu não tinha praticamente nenhuma experiência, por isso participámos deliberadamente no maior número de corridas possível."

"Tive muitas sobreposições com corridas de velocidade e de pista longa, por isso concentrámo-nos na pista longa", explicou a sua prioridade. "Vou correr em pista rápida quando encaixar no calendário. Ainda não assinei um contrato no speedway. Mas se um clube precisar de mim e eu tiver tempo, estou interessado. Mas o foco está em poder fazer o maior número de corridas possível na pista longa e na relva."

Se Daniel Spiller, que foi nomeado sucessor para o Campeonato do Mundo de Pista Longa, levar a sua avante, as coisas vão continuar em 2024. "Sei que posso e vou fazer melhor", sublinha. E não esconde o seu objetivo: "Correr no campeonato do mundo de pista longa o mais rapidamente possível".