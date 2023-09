Les pilotes Yamaha : Rea les aidera plus que Toprak

Après cette saison, Toprak Razgatlioglu quittera Yamaha, il a signé pour deux ans chez BMW. Jusqu'à présent, il a remporté 37 victoires pour le constructeur japonais et un total de 92 podiums. Depuis le 20 septembre 2020, date à laquelle Michael van der Mark a triomphé dans la course de sprint de Barcelone, aucun autre pilote que Toprak n'a gagné sur Yamaha.



Pour succéder au Turc, Yamaha a pu compter sur le champion record Jonathan Rea. Les espoirs sont grands de voir le Nord-Irlandais combler l'écart sans transition.

Les autres pilotes officiels Yamaha, Andrea Locatelli, Dominique Aegerter et Remy Gardner, peuvent même imaginer que la collaboration avec Rea leur apportera plus qu'avec Toprak actuellement.

"Je suis curieux de voir ce que Johnny peut faire", a déclaré Aegerter à SPEEDWEEK.com. "Il a certainement le talent pour rouler vite et il est l'un des meilleurs. Il va m'aider avec son style de conduite. Il est assis à l'ancienne, mais ses réglages sont beaucoup plus proches des miens que ceux de Toprak. Toprak conduit très différemment, cela ne nous aide pas. S'il freine dix mètres plus tard à chaque virage et que la roue arrière est quelque part, les réglages du frein moteur et du châssis sont très différents".

Locatelli emboutit la même trompette. "Ce sera intéressant, Johnny est un autre pilote fort", souligne l'Italien. "Je préfère ça, travailler avec un sextuple champion du monde est une super opportunité, ça va être sympa. Je pourrai peut-être travailler plus étroitement avec lui, car son style est plus proche du mien. C'est bien pour moi, peut-être que je peux apprendre quelque chose de lui".