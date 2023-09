I piloti Yamaha: Rea li aiuterà più di Toprak

Toprak Razgatlioglu lascerà la Yamaha dopo questa stagione, dopo aver firmato per due anni con la BMW. Finora ha ottenuto 37 vittorie per la casa giapponese e un totale di 92 podi. Dal 20 settembre 2020, quando Michael van der Mark trionfò nella gara sprint di Barcellona, nessun altro pilota oltre a Toprak ha vinto con la Yamaha.



Il campione Yamaha Jonathan Rea potrebbe essere il successore del turco. Le speranze sono che il nordirlandese riesca a colmare il divario senza soluzione di continuità.

Gli altri piloti ufficiali Yamaha Andrea Locatelli, Dominique Aegerter e Remy Gardner possono anche immaginare che lavorare con Rea porterà loro più che ora con Toprak.

"Sono entusiasta di vedere cosa può fare Johnny", ha detto Aegerter a SPEEDWEEK.com. "Ha certamente il talento per andare veloce ed è uno dei migliori. Mi aiuterà con il suo stile di guida. Si siede in un modo vecchio stile, ma in termini di impostazioni è molto più simile a me di quanto non lo sia Toprak. Toprak guida in modo molto diverso, il che non aiuta il resto di noi. Se frena a ogni curva dieci metri dopo e la ruota posteriore è da qualche parte, allora l'assetto è completamente diverso dal freno motore e anche dal telaio".

Locatelli suona lo stesso clacson. "Sarà interessante, Johnny è un altro pilota forte", ha sottolineato l'italiano. "Lo preferisco, lavorare con un sei volte campione del mondo è una super opportunità, sarà bello. Con lui forse potrò lavorare più da vicino perché il suo stile è più simile al mio. È un bene per me, forse posso imparare qualcosa da lui".