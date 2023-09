Sam Lowes, ansioso por su primer test con Ducati

Sam Lowes regresará en 2024 al paddock del Mundial de motos de serie, que abandonó por Moto2 tras ganar el Mundial de Supersport en 2013. El inglés contará con el apoyo del multimillonario cervecero belga Marc van der Straten. Con la Ducati V4R, Lowes dispondrá de la mejor moto disponible actualmente en el Campeonato del Mundo de Superbike.

De momento, el hermano gemelo del piloto oficial de Kawasaki, Alex Lowes, sigue comprometido con su trabajo en Moto2 y no piensa en un test con Ducati. Sin embargo, después de ganar el GP de Jerez a finales de abril, no ha podido terminar más allá del séptimo puesto, ha abandonado en tres carreras y sólo es 12º en la clasificación general.

"Es difícil hacer un test, el calendario está demasiado cargado para eso y la decisión aún está muy fresca", dijo Sam. "Espero salir con una moto de entrenamientos primero en noviembre, cuando termine mi trabajo allí. No estará al nivel de la superbike, pero podré rodar un poco a finales de año. Aún no sé cuándo empezarán los entrenamientos. Por supuesto que estoy muy emocionado, pero primero quiero pasar buenos momentos en Moto2 con el equipo."

A Lowes le esperan muchas cosas nuevas en el Campeonato del Mundo de Superbike, no sólo el formato de tres carreras. El cambio de neumáticos y de moto será el mayor reto.

"Los neumáticos Pirelli han cambiado mucho a lo largo de los años, lo he visto en el equipo de Alex. En los meses de invierno entrené mucho con una R1, pero a partir de Moto2 con neumáticos Dunlop", reveló el padre de familia. "Mi estilo de pilotaje en Moto2 es un buen enfoque para la Superbike. El chasis no será tan rígido como en GP y se tratará de entender el chasis y los neumáticos. Sé cómo trabajar con la electrónica desde mi época en MotoGP con Aprilia, pero en Moto2 pilotamos sin ella. Habrá algunas cosas a las que tendré que adaptarme y acostumbrarme. Pero me siento preparado y es un buen momento para el cambio. Delante, los tres primeros están corriendo mayoritariamente su propia carrera, pero detrás todo está abierto y hay buenas luchas."