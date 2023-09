Sam Lowes est impatient d'effectuer son premier test avec Ducati

Sam Lowes reviendra en 2024 dans le paddock du championnat du monde proche de la série, qu'il avait quitté pour le Moto2 après avoir remporté le championnat du monde Supersport en 2013. L'Anglais sera soutenu par le milliardaire belge de la bière Marc van der Straten. Avec la Ducati V4R, Lowes disposera de la meilleure moto actuelle du championnat du monde Superbike.

Pour l'instant, le frère jumeau du pilote d'usine Kawasaki Alex Lowes se sent encore lié à sa mission en Moto2 et ne pense pas à un test avec Ducati. Pourtant, après sa victoire au GP de Jerez fin avril, il n'a pas dépassé les septièmes places, a été absent de trois courses et n'occupe plus que la douzième place au classement général.

"Un test est difficile, le calendrier est trop chargé et la décision encore trop récente", a déclaré Sam. "Je pars du principe qu'en novembre, lorsque mon travail là-bas sera terminé, je sortirai d'abord avec une moto d'entraînement. Elle n'aura pas le niveau de la Superbike, mais je pourrai rouler un peu à la fin de l'année. Je ne sais pas encore quand les tests commenceront. Bien sûr, je suis déjà très impatient, mais j'aimerais d'abord passer quelques bons moments en Moto2 avec l'équipe".

Beaucoup de choses nouvelles attendent Lowes dans le championnat du monde Superbike, et pas seulement le format à trois courses. Le changement de pneus et de moto sera le plus grand défi.

"Les pneus Pirelli ont beaucoup changé au fil des années, je l'ai constaté dans l'équipe d'Alex. Pendant les mois d'hiver, je me suis beaucoup entraîné avec une R1, mais à cause de la Moto2, avec des pneus Dunlop", a révélé le père de famille. "Mon style de pilotage en Moto2 est une bonne approche pour la Superbike. Le châssis ne sera pas aussi rigide qu'en GP et il s'agira de comprendre le châssis et les pneus. Je connais le travail avec l'électronique pour l'avoir pratiqué en MotoGP avec Aprilia, mais en Moto2, nous roulons sans. Il y aura des choses auxquelles je devrai m'adapter et m'habituer. Mais je me sens prêt et c'est le bon moment pour changer. Devant, les trois premiers font généralement leur propre course, mais derrière, tout est ouvert et il y a de belles bagarres".