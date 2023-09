Sam Lowes è entusiasta del primo test con la Ducati

Sam Lowes tornerà nel 2024 nel paddock del Campionato mondiale di produzione, che aveva lasciato per la Moto2 dopo aver vinto il Campionato mondiale Supersport nel 2013. L'inglese sarà sostenuto dal miliardario belga della birra Marc van der Straten. Con la Ducati V4R, Lowes avrà a disposizione la migliore moto attualmente disponibile nel Campionato Mondiale Superbike.

Al momento, il fratello gemello del pilota ufficiale Kawasaki Alex Lowes è ancora impegnato nel suo lavoro in Moto2 e non sta pensando a un test con la Ducati. Eppure, dopo aver vinto il GP di Jerez alla fine di aprile, non è riuscito ad andare oltre il settimo posto, ha abbandonato tre gare ed è solo 12° in classifica generale.

"È difficile fare un test, il calendario è troppo fitto e la decisione è ancora troppo fresca", ha detto Sam. "Mi aspetto di uscire con una moto da allenamento a novembre, quando il mio lavoro sarà terminato. Non sarà al livello della superbike, ma avrò modo di girare un po' a fine anno. Non so ancora quando inizieranno i test. Naturalmente sono molto emozionato, ma prima voglio vivere dei bei momenti in Moto2 con la squadra".

Molte novità attendono Lowes nel Campionato Mondiale Superbike, non solo il formato a tre gare. Il cambio di pneumatici e di moto sarà la sfida più grande.

"Le gomme Pirelli sono cambiate molto nel corso degli anni, l'ho visto nel team di Alex. Nei mesi invernali mi sono allenato molto con una R1, ma per la Moto2 con pneumatici Dunlop", ha rivelato il padre di famiglia. "Il mio stile di guida in Moto2 è un buon approccio per la Superbike. Il telaio non sarà così rigido come in GP e si tratterà di capire il telaio e i pneumatici. So come lavorare con l'elettronica grazie al mio periodo in MotoGP con l'Aprilia, ma in Moto2 si guida senza. Ci saranno alcune cose a cui dovrò adattarmi e a cui dovrò abituarmi. Ma mi sento pronto ed è un buon momento per il cambiamento". Davanti, i primi tre fanno per lo più la loro gara, ma dietro di loro tutto è aperto e ci sono belle lotte".