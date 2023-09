Aragon: tre categorie Superbike e una SuperFinale

Che la fase decisiva del Campionato Mondiale Superbike 2023 si stia avvicinando lo si evince dal programma dell'incontro al MotorLand Aragon. Come l'ultima volta in Francia, il programma di supporto prevede una finale di Coppa.

Invece della solita primavera, per la prima volta il meeting Superbike di Aragona si svolgerà in autunno. Tuttavia, il tempo sarà simile: secondo le previsioni, dal 22 al 24 settembre non c'è rischio di pioggia e sono previsti fino a 26 gradi con una leggera copertura nuvolosa.

Ad Aragon, la Yamaha R7 Cup completa il programma con la sua SuperFinale e ci ricorda la fine della stagione motoristica, che si avvicina. I 36 migliori piloti delle serie nazionali si sfideranno nel Campionato Mondiale Superbike per determinare il "Campione Europeo". Insieme ai tre Campionati Mondiali, i visitatori potranno così assistere a dieci gare.

Successivamente, il Campionato del mondo di produzione si sposta a Portimão, dove si conclude il Campionato del mondo Supersport 300. Un mese dopo, a Jerez, la stagione si concluderà anche per i piloti dei campionati mondiali Superbike e Supersport.