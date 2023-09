SBK à Aragon : Cinquième BMW, cinq wildcards au total

24 motos sont inscrites au championnat du monde de Superbike 2023, et il est rare de voir des pilotes invités dans le cadre de la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série. Ce sera à nouveau le cas lors du dixième événement de la saison, où le BMW Team B-Max-Racing sera au départ avec Gabriele Ruiu.

Ruiu est jusqu'à présent le seul pilote invité à participer au championnat du monde Superbike de cette année. Le Romain de 23 ans a participé pour la première fois à l'ouverture européenne à Assen, et le pilote BMW était également présent à Barcelone, Misano et Imola. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à marquer des points. Ruiu ne s'est pas laissé décourager pour autant, pas plus que par les diverses pannes techniques.

Comme les obstacles sont moins élevés, les pilotes Wildcard sont plus fréquents dans les séries Supersport. Dans la génération Supersport-Next, ils sont deux en Aragon. Le pilote Ducati Julian Giral est actuellement cinquième du championnat espagnol. Yeray Ruiz, qui évolue en réalité cette année en Moto2-EM, est sur la mauvaise pente. Mais en tant que champion d'Espagne Supersport 2022, le jeune homme de 20 ans a prouvé sa vitesse et se présente en Aragon avec le team MDR Yamaha.

En Supersport-300, Unai Calatayud (Yamaha) et Antonio Torres Dominguez (Kawasaki) portent le nombre de participants à 32 au maximum. Dans l'équipe Kawasaki de Jakuk Smrz, l'Américain Christopher Clark fait ses débuts en championnat du monde. Le jeune homme de 16 ans remplacera à Aragon et Portimão le pilote titulaire Maxim Repak, blessé.