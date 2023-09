SBK ad Aragon: quinta BMW, cinque wildcard in totale

Il Campionato Mondiale Superbike 2023 schiera 25 moto per l'appuntamento di Aragon. Gabriele Ruiu porterà in griglia una quinta BMW. Ci sono altri ospiti nella serie Supersport.

Sono 24 le moto iscritte al Campionato Mondiale Superbike 2023, solo raramente si vedono ospiti nella massima categoria del campionato mondiale di serie. Sarà così anche in occasione del decimo evento della stagione, quando il BMW Team B-Max-Racing sarà in griglia con Gabriele Ruiu.

Ruiu è l'unico ospite a partire nel campionato mondiale Superbike di quest'anno. Il 23enne romano ha fatto la sua prima apparizione all'apertura della stagione europea ad Assen, e il pilota BMW ha gareggiato anche a Barcellona, Misano e Imola. Finora non è riuscito a conquistare punti. Ruiu non si è scoraggiato per questo, né per i vari guasti tecnici.

Poiché gli ostacoli sono più bassi, nella Supersport ci sono più piloti jolly. Nella Supersport Next generation ce ne sono due ad Aragon. Il pilota Ducati Julian Giral è attualmente quinto nel campionato spagnolo. In uscita c'è Yeray Ruiz, che quest'anno corre nel Campionato europeo Moto2. Tuttavia, in qualità di campione spagnolo Supersport 2022, il ventenne ha dimostrato la sua velocità e gareggerà ad Aragon con il Team MDR Yamaha.

Nella Supersport 300, Unai Calatayud (Yamaha) e Antonio Torres Dominguez (Kawasaki) aumentano lo schieramento fino al massimo di 32 partecipanti. Nel team Kawasaki di Jakuk Smrz, lo statunitense Christopher Clark fa il suo debutto nel Campionato del Mondo. Il 16enne sostituisce il pilota titolare Maxim Repak, infortunato ad Aragon e Portimão.