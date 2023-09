SBK em Aragão: Quinto BMW, cinco wildcards no total

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 conta com 25 motos na reunião de Aragão. Gabriele Ruiu vai levar uma quinta BMW para a grelha. A série Supersport conta ainda com outros convidados.

Estão inscritas 24 motos no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023, mas só raramente vemos participantes convidados na categoria máxima do campeonato mundial de produção. Será novamente essa altura no décimo evento da época, quando a BMW Team B-Max-Racing estiver na grelha com Gabriele Ruiu.

Ruiu é o único piloto convidado no Campeonato do Mundo de Superbikes deste ano até à data. O romano de 23 anos fez a sua primeira aparição na abertura da temporada europeia em Assen, e o piloto da BMW também competiu em Barcelona, Misano e Imola. Até agora, não conseguiu marcar qualquer ponto. Ruiu não desanimou com este facto, nem com as várias falhas técnicas.

Devido ao facto de os obstáculos serem mais baixos, há mais pilotos "wildcard" na série Supersport. Na Supersport Next generation, há dois em Aragão. O piloto da Ducati, Julian Giral, é atualmente o quinto no campeonato espanhol. A sair está Yeray Ruiz, que este ano está a correr no Campeonato Europeu de Moto2. No entanto, como campeão espanhol de Supersport de 2022, o jovem de 20 anos provou a sua velocidade e vai competir em Aragão com a Team MDR Yamaha.

Na Supersport 300, Unai Calatayud (Yamaha) e Antonio Torres Dominguez (Kawasaki) aumentam o campo para o máximo possível de 32 participantes. Na equipa Kawasaki de Jakuk Smrz, o americano Christopher Clark faz a sua estreia no Campeonato do Mundo. O jovem de 16 anos substitui o lesionado Maxim Repak em Aragão e Portimão.