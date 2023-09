Garrett Gerloff espera el impulso de Toprak en BMW

Toprak Razgatlioglu no es el primer piloto de Yamaha que se pasa a BMW. Michael van der Mark, que fue su compañero de equipo en la escudería japonesa en 2020, disputa ahora su tercera temporada con la M1000RR en el ROKiT BMW. Los pilotos de Bonovo action Loris Baz y Garrett Gerloff también tienen una historia con Yamaha. El francés corrió para Ten Kate Racing en 2019, mientras que el estadounidense lo hizo para el equipo junior GRT entre 2020 y 2022.

De los ex pilotos de Yamaha, Gerloff parece haber gestionado mejor la transición a la Superbike bávara. Recientemente en Magny-Cours, el piloto de 28 años se aseguró la primera pole desde Tom Sykes en Barcelona en 2021 y obtuvo los mejores resultados en las dos carreras principales, cuarto y quinto. En la carrera de la Superpole, fue barrido por, de todas las personas, su compañero de marca Scott Redding (ROKiT).

El tejano tiene una buena idea de los retos a los que se enfrentará el Campeón del Mundo de 2021 en los test invernales. "Sé que lo tiene. Tiene una forma muy especial de pilotar la moto, que desarrolló desde la Kawasaki a la Yamaha. Es uno de los mejores, así que intento copiarle en la moto", dijo Gerloff sobre Razgatlioglu. "Pero en la BMW no me resultaba fácil hacer las cosas como las hace él. Con la Yamaha, sentía que podía frenar la moto a tiempo con la rueda trasera en el aire, parecido a él. No siempre, pero sí la mayor parte del tiempo. Conducir así parece mucho más difícil con esta moto. Es un poco más nerviosa y le gusta que las dos ruedas estén en contacto con el suelo. Es algo con lo que él y con quien vaya a trabajar tendrán que familiarizarse".

Sin embargo, incluso en el momento del cambio de Razgatlioglu de Kawasaki a Yamaha, algunos expertos predijeron que el estilo de pilotaje agresivo del piloto de 26 años no funcionaría con la R1. Concepto erróneo. "La llegada de Toprak será una gran motivación para BMW. Podría aportar ideas que les animen a descubrir qué más podría funcionar", espera el piloto de Bonovo. "Para mí es difícil ser consistente en la frenada. La Yamaha es controlable con la trasera en el aire, pero incluso cuando está bajada se comporta bien. A la BMW le gusta mantener las ruedas en el suelo. Es como una herramienta de precisión, lo que es bueno porque puedes conseguir mucho con ella. Pero creo que no puedes conducirla de forma tan agresiva para sacarle el máximo partido. Con un instrumento más contundente puedes pilotar de forma más agresiva".