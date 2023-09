Garrett Gerloff espère que Toprak donnera une impulsion à BMW

Toprak Razgatlioglu n'est pas le premier pilote Yamaha à rejoindre BMW. Michael van der Mark, qui était son coéquipier lors de la présentation d'usine du Japonais en 2020, dispute désormais sa troisième saison avec la M1000RR chez ROKiT BMW. Les pilotes de Bonovo action Loris Baz et Garrett Gerloff ont également un passé avec Yamaha. Le Français a couru en 2019 chez Ten Kate Racing, l'Américain entre 2020 et 2022 dans l'équipe junior GRT.

Parmi les anciens pilotes Yamaha, Gerloff semble être celui qui a le mieux réussi sa transition vers la Superbike bavaroise. Dernièrement, à Magny-Cours, le pilote de 28 ans a assuré la première pole depuis Tom Sykes à Barcelone en 2021 et a obtenu les meilleurs résultats dans les deux courses principales en se classant quatrième et cinquième. Lors de la course Superpole, il a été balayé, justement par son collègue de marque Scott Redding (ROKiT).

Le Texan est bien placé pour évaluer les défis que le champion du monde 2021 rencontrera lors des essais hivernaux. "Je sais qu'il en est capable. Il a une façon très particulière de piloter la moto qu'il a fait évoluer de la Kawasaki à la Yamaha. Il est l'un des meilleurs, alors j'essaie de l'imiter sur la moto", a déclaré Gerloff à propos de Razgatlioglu. "Mais sur la BMW, ce n'était pas facile pour moi de faire les choses comme il les fait. Avec la Yamaha, j'avais l'impression que, comme lui, je pouvais freiner la moto à temps avec la roue arrière en l'air. Pas toujours, mais la plupart du temps. Conduire ainsi semble beaucoup plus difficile avec cette moto. Il est un peu plus nerveux et aime que les deux roues soient en contact avec le sol. C'est quelque chose que lui et la personne avec laquelle il va travailler devront maîtriser".

Cependant, dès le passage de Razgatlioglu de Kawasaki à Yamaha, certains experts ont voulu prédire que le style de pilotage agressif du jeune homme de 26 ans ne fonctionnerait pas avec la R1. Une erreur. "Le fait que Toprak vienne sera une grande motivation pour BMW. Il pourrait apporter des idées qui les encourageraient à trouver ce qui pourrait encore fonctionner", espère le pilote de Bonovo. "Pour moi, il est difficile d'être constant au freinage. La Yamaha est maîtrisable avec l'arrière en l'air, mais elle se comporte également bien lorsqu'elle est déposée. La BMW aime que les roues restent au sol. Elle est comme un outil de précision, ce qui est bien parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas la conduire de manière agressive pour en tirer le meilleur. On peut conduire un instrument plutôt émoussé de manière plus agressive".