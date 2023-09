Garrett Gerloff spera in uno slancio da parte di Toprak alla BMW

Toprak Razgatlioglu non è il primo pilota Yamaha a passare alla BMW. Michael van der Mark, che è stato suo compagno di squadra nella squadra giapponese nel 2020, sta disputando la sua terza stagione con la M1000RR presso ROKiT BMW. Anche i piloti di Bonovo action Loris Baz e Garrett Gerloff hanno una storia con la Yamaha. Il francese ha corso per Ten Kate Racing nel 2019, mentre il pilota statunitense ha corso per il team junior GRT tra il 2020 e il 2022.

Tra gli ex piloti Yamaha, Gerloff sembra aver gestito al meglio il passaggio alla Superbike bavarese. Di recente a Magny-Cours, il 28enne si è assicurato la prima pole dopo quella di Tom Sykes a Barcellona nel 2021 e ha ottenuto i migliori risultati nelle due gare principali in quarta e quinta posizione. Nella Superpole è stato spazzato via, tra tutti, dal collega di marca Scott Redding (ROKiT).

Il texano ha una buona idea delle sfide che il campione del mondo 2021 dovrà affrontare nei test invernali. "So che ha le carte in regola. Ha un modo molto speciale di guidare la moto, che ha sviluppato passando dalla Kawasaki alla Yamaha. È uno dei migliori, quindi sto cercando di imitarlo sulla moto", ha detto Gerloff di Razgatlioglu. "Ma sulla BMW non era facile per me fare le cose che fa lui. Con la Yamaha, mi sembrava di poter frenare la moto in tempo con la ruota posteriore in aria, come lui. Non sempre, ma la maggior parte delle volte. Guidare in quel modo sembra molto più difficile con questa moto. È un po' più nervosa e vuole che entrambe le ruote siano a contatto con il terreno. È una cosa che lui e chiunque lavorerà con lui dovrà imparare a gestire".

Tuttavia, già al momento del passaggio di Razgatlioglu dalla Kawasaki alla Yamaha, alcuni opinionisti avevano previsto che lo stile di guida aggressivo del 26enne non avrebbe funzionato con la R1. Un'idea sbagliata. "L'arrivo di Toprak sarà una grande motivazione per BMW. Potrebbe portare idee che li incoraggino a scoprire cos'altro potrebbe funzionare", spera il pilota di Bonovo. "Per me è difficile essere costante in frenata. La Yamaha è controllabile con il posteriore in aria, ma anche quando è abbassata si comporta bene. Alla BMW piace tenere le ruote a terra. È come uno strumento di precisione, il che è positivo perché si possono ottenere molti risultati. Ma ritengo che non si possa guidare in modo così aggressivo per ottenere il meglio. Uno strumento più smussato può essere guidato in modo più aggressivo".