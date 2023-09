Garrett Gerloff espera o impulso de Toprak na BMW

Toprak Razgatlioglu não é o primeiro piloto da Yamaha a mudar-se para a BMW. Michael van der Mark, que foi seu companheiro de equipa na entrada da fábrica japonesa em 2020, está agora a fazer a sua terceira temporada com a M1000RR na ROKiT BMW. Os pilotos de ação da Bonovo, Loris Baz e Garrett Gerloff, também têm uma história com a Yamaha. O francês correu pela Ten Kate Racing em 2019, enquanto o piloto norte-americano correu pela equipa júnior GRT entre 2020 e 2022.

Dos antigos pilotos da Yamaha, Gerloff parece ter gerido melhor a transição para a Superbike da Baviera. Mais recentemente, em Magny-Cours, o piloto de 28 anos garantiu a primeira pole desde Tom Sykes em Barcelona em 2021 e obteve os melhores resultados nas duas corridas principais em quarto e quinto. Na corrida de Superpole, ele foi eliminado por, entre todos, o colega de marca Scott Redding (ROKiT).

O texano tem uma boa ideia dos desafios que o Campeão do Mundo de 2021 vai enfrentar nos testes de inverno. "Sei que ele é capaz. Ele tem uma forma muito especial de pilotar a moto, que desenvolveu da Kawasaki para a Yamaha. Ele é um dos melhores, por isso estou a tentar copiá-lo na moto", disse Gerloff sobre Razgatlioglu. "Mas na BMW não era fácil para mim fazer as coisas como ele faz. Com a Yamaha, senti que podia travar a moto a tempo com a roda traseira no ar, tal como ele. Nem sempre, mas na maior parte do tempo. Conduzir assim parece-me muito mais difícil com esta moto. É um pouco mais nervosa e gosta que as duas rodas estejam em contacto com o chão. É algo com que ele e a pessoa com quem vai trabalhar terão de se habituar".

No entanto, mesmo na altura da mudança de Razgatlioglu da Kawasaki para a Yamaha, alguns especialistas previram que o estilo de condução agressivo do piloto de 26 anos não funcionaria com a R1. Ideia errada. "A vinda de Toprak será uma grande motivação para a BMW. Ele pode trazer ideias que os encorajem a descobrir o que mais pode funcionar", espera o piloto da Bonovo. "Para mim é difícil ser consistente na travagem. A Yamaha é controlável com a traseira no ar, mas mesmo quando está no chão comporta-se bem. A BMW gosta de manter as rodas no chão. É como uma ferramenta de precisão, o que é bom porque se pode conseguir muito com ela. Mas sinto que não se pode conduzi-la de forma tão agressiva para tirar o melhor partido dela. Com um instrumento mais brusco é possível conduzir de forma mais agressiva."