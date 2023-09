Kawasaki teme por Alex Lowes (32): ¿Resistirá la rodilla?

Alex Lowes se retiró de la carrera de la Superpole en Magny-Cours el 10 de septiembre en la vuelta 6 porque sintió un doloroso chasquido en la rodilla izquierda. El inglés acudió al centro médico para ser examinado, donde se le prohibió participar en la segunda carrera.

El piloto de 32 años se hizo examinar de nuevo el martes de hace una semana, y esta vez los médicos detectaron daños en el menisco. Un día después, un especialista le extirpó quirúrgicamente parte del tejido defectuoso. El jueves, antes de la décima cita de la temporada, el piloto de Kawasaki debe esperar recibir el alta médica para Aragón.

"Aragón es una pista que me gusta y en la que hemos hecho algunas pruebas, la última hace un par de semanas. Fue un test positivo y tuvimos buenas sensaciones con la moto", dijo Lowes. "Espero poder correr en Motorland y ser competitivo. Me operaron de la rodilla la semana pasada, así que aún no sabemos si podré correr. Aún no hemos tomado una decisión definitiva".