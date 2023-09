Kawasaki s'inquiète pour Alex Lowes (32 ans) : son genou tiendra-t-il ?

Alex Lowes a abandonné la course de Superpole à Magny-Cours le 10 septembre au sixième tour, car il a ressenti un craquement douloureux au genou gauche. L'Anglais s'est rendu au centre médical pour un examen et a été interdit de départ pour la deuxième course.

Mardi, il y a une semaine, le coureur de 32 ans s'est à nouveau fait examiner et cette fois, les médecins ont constaté une lésion du ménisque. Le lendemain, Lowes s'est fait retirer une partie du tissu défectueux par un spécialiste. Jeudi, à la veille du dixième meeting de la saison qui s'annonce, le pilote Kawasaki doit espérer obtenir son autorisation pour se rendre à Aragon.

"Aragon est un circuit que j'aime bien et où nous avons déjà effectué plusieurs tests, le dernier il y a quelques semaines. Ce fut un test positif et nous avons eu de bonnes sensations avec la moto", a déclaré Lowes. "J'espère pouvoir rouler au Motorland et être compétitif. J'ai été opéré du genou la semaine dernière, donc nous ne savons pas encore si je pourrai rouler. Nous n'avons pas encore pris de décision définitive".