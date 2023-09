Kawasaki teme per Alex Lowes (32): il ginocchio reggerà?



di Kay Hettich - Traduzione automatica da Tedesco

Kawasaki

Il ginocchio sinistro di Alex Lowes si è rotto durante il meeting Superbike di Magny-Cours. Anche se non è passato molto tempo dall'operazione, il pilota della Kawasaki spera di essere in forma per Aragon.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.