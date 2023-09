Nouveau "centre nerveux" pour le circuit de Magny-Cours

Le week-end Superbike 2023 à Magny-Cours appartient à l'histoire. Les spectateurs ont assisté à des courses spectaculaires avec les victoires des favoris Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Alvaro Bautista (Ducati). Le tout bien surveillé depuis la nouvelle salle de contrôle qui a fait son baptême du feu lors de l'événement de cette année.

Depuis 2003, le circuit de Nevers Magny-Cours figure sans interruption au calendrier du Superbike. Afin de continuer à faire partie intégrante du championnat du monde de motos de série, les responsables ont mis à jour le Race-Control au cours d'une année de travaux. Grâce à cette mesure de modernisation, Magny-Cours conserve l'homologation Grade B de la FIM, qui autorise l'organisation du championnat du monde Superbike.

Le centre névralgique du circuit dispose désormais de 30 postes de travail, d'un mur LED de 20 m2 avec 14 écrans HD et d'un réseau composé de 35 caméras Ultra HD/4K. Cette technique assure une surveillance sans faille de l'ensemble du parcours. Le financement de cette transformation coûteuse a été rendu possible grâce aux efforts conjoints du Circuit de Nevers Magny-Cours et du Département de la Nièvre (l'entité administrative compétente).

Au cours de l'histoire de ce circuit traditionnel, les améliorations nécessaires n'ont souvent pas pu être réalisées en raison du manque de moyens financiers. Le circuit a été inauguré en 1961 sous le nom de Circuit Jean Behra et des courses de voitures et de motos y ont été régulièrement organisées. Dans les années 1960, la Formule 3 s'est également invitée sur ce circuit au tracé encore relativement simple.

Des problèmes financiers, le manque de soutien de la part des autorités et une mauvaise infrastructure ont longtemps empêché Magny-Cours d'accueillir de grands événements internationaux de sport automobile. Le nombre de visiteurs et les recettes n'étaient pas à la hauteur des attentes.

Depuis les années 1970, le développement du circuit a été encouragé par l'ancien président de la République française, François Mitterrand. A la fin des années 80, la propriété de l'installation est passée entièrement dans le domaine public. Durant son mandat, qui a duré jusqu'en 1995, Mitterrand s'est engagé à financer les travaux de transformation et d'extension de Magny-Cours et a usé de son influence pour attirer la Formule 1 dans cette commune qui ne compte que 1400 habitants.

Pour ce faire, l'ensemble du site a été entièrement rénové et agrandi en 1988 et inauguré un an plus tard sous le nouveau nom de Circuit de Nevers Magny-Cours. En 1991, la première course de Formule 1 a eu lieu devant 100.000 spectateurs.



En 2002, le circuit a subi sa dernière transformation. La longueur actuelle du circuit est de 4,411 km, composée de neuf virages à droite et de huit virages à gauche.