Nuovo "centro nevralgico" per il circuito di Magny-Cours

Per l'evento del Campionato Mondiale Superbike, Magny-Cours ha ricevuto un nuovo controllo di gara. La modernizzazione della sala di controllo era necessaria per poter organizzare in futuro gare di questo calibro sul circuito tradizionale.

Il weekend della Superbike 2023 a Magny-Cours è ormai storia. Gli spettatori hanno assistito a gare spettacolari con le vittorie dei favoriti Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Alvaro Bautista (Ducati). Il tutto ben monitorato dalla nuova sala di controllo, che ha avuto il suo battesimo del fuoco in occasione dell'evento di quest'anno.

Dal 2003, il Circuit de Nevers Magny-Cours fa parte del calendario Superbike senza interruzioni. Per rimanere anche in futuro un appuntamento fisso del campionato mondiale di moto di serie, i responsabili hanno impiegato un anno per aggiornare il sistema di controllo della gara. Grazie a questa misura di ammodernamento, Magny-Cours conserva l'omologazione di grado B della FIM, che le consente di ospitare il campionato mondiale Superbike.

Il centro nevralgico del circuito dispone ora di 30 postazioni di lavoro, un LED wall di 20 mq con 14 schermi HD e una rete composta da 35 telecamere Ultra HD/4K. Questa tecnologia garantisce un monitoraggio continuo dell'intero tracciato. Il finanziamento dell'elaborata conversione è stato reso possibile dallo sforzo congiunto del Circuit de Nevers Magny-Cours e del Département de la Nièvre (l'unità amministrativa responsabile).

Nella storia del circuito tradizionale, spesso i miglioramenti necessari non potevano essere realizzati a causa della mancanza di risorse finanziarie. Il circuito è stato inaugurato nel 1961 con il nome di Circuit Jean Behra e vi si sono svolte regolarmente gare di auto e moto. Negli anni Sessanta anche la Formula 3 fece delle apparizioni sul tracciato, ancora relativamente semplice.

Problemi di denaro, mancanza di sostegno da parte delle autorità e infrastrutture carenti hanno impedito a Magny-Cours di ospitare grandi eventi motoristici internazionali per molto tempo. Il numero di visitatori e gli introiti sono stati inferiori alle aspettative.

A partire dagli anni Settanta, lo sviluppo del circuito è stato promosso dall'ex presidente francese François Mitterrand. Alla fine degli anni '80, la proprietà dell'impianto passò completamente in mani pubbliche. Durante il suo mandato, durato fino al 1995, Mitterrand fece pressioni per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di Magny-Cours e usò la sua influenza per portare la Formula 1 nel comune, che conta appena 1400 abitanti.

A tal fine, nel 1988 l'intero impianto fu ampiamente rinnovato e ampliato, per poi essere inaugurato un anno dopo con il nuovo nome di Circuit de Nevers Magny-Cours. Nel 1991 si svolse la prima gara di Formula 1 davanti a 100.000 spettatori.



L'ultima ricostruzione del circuito è avvenuta nel 2002. La lunghezza attuale del circuito è di 4,411 km, con nove curve a destra e otto a sinistra.