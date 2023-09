Novo "centro nevrálgico" para o circuito de Magny-Cours

Para a prova do Campeonato do Mundo de Superbike, Magny-Cours recebeu um novo controlo de corrida. A modernização da sala de controlo era necessária para que, no futuro, se pudessem realizar corridas deste calibre no circuito tradicional.

O fim de semana de Superbike de 2023 em Magny-Cours passou à história. Os espectadores assistiram a corridas espectaculares com vitórias dos favoritos Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Alvaro Bautista (Ducati). Tudo bem monitorizado a partir da nova sala de controlo, que teve o seu batismo de fogo no evento deste ano.

Desde 2003, o Circuit de Nevers Magny-Cours tem estado no calendário de Superbike sem interrupção. Para que, no futuro, continue a fazer parte do campeonato do mundo de motociclismo em série, os responsáveis passaram um ano a modernizar o sistema de controlo de corrida. Com esta medida de modernização, Magny-Cours mantém a homologação de Grau B da FIM, o que lhe permite acolher o Campeonato do Mundo de Superbike.

O centro nevrálgico da pista dispõe agora de 30 postos de trabalho, uma parede LED de 20 m2 com 14 ecrãs HD e uma rede composta por 35 câmaras Ultra HD/4K. Esta tecnologia assegura uma monitorização sem falhas de toda a pista. O financiamento desta conversão elaborada foi possível graças ao esforço conjunto do Circuit de Nevers Magny-Cours e do Département de la Nièvre (a unidade administrativa responsável).

Na história do circuito tradicional, as melhorias necessárias não puderam muitas vezes ser efectuadas devido à falta de recursos financeiros. O circuito foi inaugurado em 1961, com o nome de Circuit Jean Behra, e nele se realizaram regularmente corridas de automóveis e de motociclos. Na década de 1960, a Fórmula 3 também se apresentou no traçado ainda relativamente simples.

Problemas financeiros, falta de apoio das autoridades e infra-estruturas deficientes impediram Magny-Cours de acolher grandes eventos internacionais de desporto automóvel durante muito tempo. O número de visitantes e as receitas ficaram aquém das expectativas.

A partir da década de 1970, o desenvolvimento do circuito foi promovido pelo antigo Presidente francês François Mitterrand. No final da década de 1980, a propriedade do circuito passou totalmente para as mãos do Estado. Durante o seu mandato, que durou até 1995, Mitterrand fez lobby para o financiamento das renovações e ampliações em Magny-Cours e usou a sua influência para trazer a Fórmula 1 para o município, que tem apenas 1400 habitantes.

Com este objetivo, todo o recinto foi amplamente renovado e ampliado em 1988 e inaugurado um ano mais tarde com o novo nome de Circuit de Nevers Magny-Cours. Em 1991, teve lugar a primeira corrida de Fórmula 1 perante 100 000 espectadores.



A última reconstrução do circuito teve lugar em 2002. O comprimento atual do circuito é de 4,411 km, composto por nove curvas à direita e oito à esquerda.