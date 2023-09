BMW va-t-il enfin réussir à monter sur le podium à Aragon ?

En signant la pole position (la première depuis Tom Sykes à Barcelone en 2021) et en se classant 4e et 5e des courses principales, Garrett Gerloff a été la figure de proue de BMW dernièrement à Magny-Cours. Le Texan de l'équipe allemande Bonovo action occupe la 14e place du classement général avec 92 points, le meilleur pilote BMW étant Scott Redding de l'équipe britannique ROKiT, 11e avec 108 points. L'Anglais avait obtenu des quatrièmes places à Donington et Most.

Le directeur de Motorsport, Marc Bongers, espère que le premier podium du championnat du monde de Superbike 2023 sera décroché le week-end prochain à Aragon. Après les deux jours de test fin août, les quatre pilotes BMW peuvent déjà commencer la première séance d'entraînement avec des réglages de base. "Le test avec notre BMW M1000RR à Aragón a été plutôt positif. La concurrence est très forte, mais nous avons déjà pu montrer le potentiel de la moto lors des dernières courses à Imola, à Most et à Magny-Cours. C'est pourquoi je suis très confiant dans le fait que nous pourrons continuer sur cette lancée et que nous pourrons emporter cet élan positif", a déclaré Bongers. "Nous devrons voir si cela suffit pour le podium. Mais ce qui nous importe, c'est de poser maintenant les bases pour la saison à venir. Je me réjouis des prochaines courses. C'est une partie épuisante de la saison, quatre week-ends de course d'affilée si l'on compte la finale du championnat du monde d'endurance. Mais après un podium en championnat du monde d'endurance, on se lance volontiers dans le WorldSBK double header".

Immédiatement après Aragon, l'équipe du championnat du monde Superbike se rendra à Portimão, où l'avant-dernier week-end de course est déjà prévu du 29 septembre au 1er octobre. "Nous espérons maintenant pouvoir apporter de nouvelles améliorations après Magny-Cours et les amener à Aragón. Je sais que nous pouvons avoir un week-end solide", déclare Gerloff avec confiance. "C'était aussi une bonne chose que nous ayons également déjà testé la BMW à Portimão, afin d'obtenir quelques informations à ce sujet. Mais c'était il y a si longtemps. C'était au début de l'année, quand nous ne savions encore rien. Ce sera donc différent si nous y allons maintenant. Mais je m'en réjouis. J'aime beaucoup les deux circuits".

Même Redding, d'habitude si critique, dégage un soupçon de confiance dans le fait que les choses peuvent s'améliorer. C'est l'Anglais qui a assuré le dernier podium BMW à Magny-Cours en 2022 en terminant deuxième de la première course. "Il y a quelques semaines, nous avons fait des essais à Aragón et, par rapport à avant, je me sentais plutôt bien sur la moto là-bas. C'est donc un autre tour que j'attends avec impatience", a déclaré le pilote de 30 ans. "Espérons que nous pourrons avoir un meilleur week-end que par le passé à Aragón, et je pense que c'est possible".