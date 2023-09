Riuscirà la BMW a salire sul podio ad Aragon?

Con la pole position (la prima dopo quella di Tom Sykes a Barcellona nel 2021) e i piazzamenti 4 e 5 nelle gare principali, Garrett Gerloff è stato l'uomo immagine della BMW a Magny-Cours. Il texano del team tedesco Bonovo si trova al 14° posto nella classifica generale con 92 punti, mentre il miglior pilota BMW è Scott Redding del team britannico ROKiT all'11° posto con 108 punti. L'inglese ha ottenuto il quarto posto a Donington e a Most.

Il Direttore Motorsport Marc Bongers spera che il primo podio del Campionato Mondiale Superbike 2023 venga conquistato il prossimo fine settimana ad Aragon. Dopo i due giorni di test di fine agosto, tutti e quattro i piloti BMW possono già iniziare la prima sessione di prove con un set-up di base. "Il test con la nostra BMW M1000RR ad Aragona è stato abbastanza positivo. La concorrenza è molto forte, ma siamo già stati in grado di mostrare il potenziale della moto nelle ultime gare a Imola, Most e Magny-Cours. Per questo motivo sono molto fiducioso che potremo fare tesoro di questi risultati e portare con noi questo momento positivo", ha detto Bongers. "Se sarà sufficiente per il podio, lo vedremo. Ma ora si tratta di gettare le basi per la prossima stagione. Non vedo l'ora di affrontare le prossime gare. È una parte estenuante della stagione, quattro weekend di gara di fila se si conta il finale del Campionato del Mondo Endurance. Ma dopo il podio nel Campionato del Mondo Endurance, è bello affrontare il doppio appuntamento del WorldSBK".

Subito dopo Aragon, la squadra del Mondiale Superbike si recherà a Portimão, dove è già in programma il penultimo weekend di gara dal 29 settembre al 1° ottobre. "Ora speriamo di poter fare ulteriori miglioramenti dopo Magny-Cours e portarli ad Aragón. So che possiamo fare un weekend solido", è fiducioso Gerloff. "È stato un bene anche il fatto che abbiamo già provato la BMW a Portimão per ottenere alcune informazioni. Ma è passato molto tempo. Era l'inizio dell'anno, quando non sapevamo nulla. Quindi sarà diverso quando ci andremo adesso. Ma non vedo l'ora. Mi piacciono molto entrambi i circuiti".

Persino il solitamente critico Redding emana un pizzico di fiducia nel fatto che le cose possano andare meglio. È stato l'inglese ad assicurarsi l'ultimo podio BMW a Magny-Cours nel 2022, quando è arrivato secondo nella prima gara. "Qualche settimana fa abbiamo fatto un test ad Aragón e rispetto a prima mi sono sentito abbastanza bene sulla moto. Quindi è un altro round che non vedo l'ora di affrontare", ha detto il 30enne. "Speriamo di poter fare un weekend migliore di quelli passati ad Aragón, e credo che sia possibile".