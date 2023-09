Será que a BMW vai finalmente subir ao pódio em Aragão?

Com a pole position (a primeira desde Tom Sykes em Barcelona em 2021) e os lugares 4 e 5 nas corridas principais, Garrett Gerloff foi o garoto-propaganda da BMW mais recentemente em Magny-Cours. O texano da equipa alemã Bonovo está em 14º lugar na classificação geral com 92 pontos, o melhor piloto da BMW é Scott Redding da equipa britânica ROKiT em 11º lugar com 108 pontos. O inglês tinha obtido quartos lugares em Donington e Most.

O Diretor de Desportos Motorizados Marc Bongers espera que o primeiro pódio do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 seja conquistado no próximo fim de semana em Aragão. Após o teste de dois dias no final de agosto, os quatro pilotos da BMW já podem iniciar a primeira sessão de treinos com uma configuração básica. "O teste com a nossa BMW M1000RR em Aragão foi bastante positivo. A concorrência é muito forte, mas já conseguimos mostrar o potencial da moto nas últimas corridas em Imola, Most e Magny-Cours. É por isso que estou muito confiante de que podemos continuar com isso e levar connosco a dinâmica positiva," disse Bongers. "Se será suficiente para o pódio, teremos de ver. Mas o que importa agora é lançar as bases para a próxima época. Estou ansioso pelas próximas corridas. É uma parte cansativa da época, quatro fins-de-semana de corrida seguidos, se contarmos com a final do Campeonato do Mundo de Resistência. Mas depois do pódio no Campeonato do Mundo de Endurance, é bom ir para a dupla jornada do WorldSBK."

Imediatamente após Aragão, o pelotão do World Superbike viaja para Portimão, onde o penúltimo fim de semana de corridas já está agendado de 29 de setembro a 1 de outubro. "Agora esperamos poder fazer mais melhorias depois de Magny-Cours e trazê-las para Aragão. Sei que podemos ter um fim de semana sólido", confia Gerloff. "Também foi bom termos testado com o BMW em Portimão para obtermos alguma informação sobre ele. Mas já foi há muito tempo. Foi no início do ano, quando não sabíamos nada. Por isso, vai ser diferente quando lá formos agora. Mas estou ansioso por isso. Gosto muito das duas pistas".

Mesmo o habitualmente crítico Redding está a exalar uma pitada de confiança de que as coisas podem melhorar. Foi o inglês que garantiu o último pódio da BMW em Magny-Cours em 2022, quando terminou em segundo na primeira corrida. "Há algumas semanas testámos em Aragão e, em comparação com o passado, senti-me muito bem com a moto. Por isso, é mais uma ronda que aguardo com expetativa", disse o piloto de 30 anos. "Espero que possamos ter um fim de semana melhor do que no passado em Aragão, e penso que isso é possível."