Toprak aumenta la presión: "Pueden pasar muchas cosas".

Con Aragón, Portimão y Jerez, sólo quedan por disputarse tres citas del Campeonato del Mundo de Superbike 2023. Aunque Álvaro Bautista (Ducati) tiene una clara ventaja de 57 puntos, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ha ganado cinco de las últimas nueve carreras, el español sólo tres. Y Bautista ha cometido errores como el último en Magny-Cours, cuando se estampó contra la parte trasera de su compañero de equipo Michael Rinaldi en la carrera de la Superpole, o cuando se cayó en la segunda carrera en Most.

Tras Donington Park, Álvaro Bautista aventajaba al piloto de Yamaha en 93 puntos, pero en Imola, Most y Magny-Cours, el turco le sacó una cómoda renta de 36 puntos. El objetivo es continuar esta tendencia en España. Razgatlioglu cree que todo es posible en la lucha por el título.



"Aragón no es un circuito fácil, pero hay algunos sitios buenos. Me gusta especialmente la última curva, donde tuve una gran lucha con Michael Rinaldi el año pasado. Nos tocamos, como en 2015 en la carrera de Superstock 600, me gusta mucho", recuerda el piloto de 26 años. "En 2022 conseguí la pole en tiempo récord, pero las carreras son más importantes. En Aragón hay que cuidar los neumáticos para poder luchar. No es fácil, pero lo haremos lo mejor que podamos y nos limitaremos a mirar carrera a carrera. Espero que estemos en el podio y luchando por la victoria; nos quedan muchas carreras, todo puede pasar".

El año pasado, sin embargo, el piloto de Yamaha sólo consiguió terceros puestos en las carreras e incluso éstos se debieron principalmente a la habilidad del Campeón del Mundo de 2021.



"Aragón no es tradicionalmente uno de nuestros mejores circuitos", sabe el jefe técnico Phil Marron. "La moto tiene que ser capaz de ir suave con el acelerador sin forzar demasiado el neumático trasero. Y tiene que ser lo suficientemente ágil para cambiar de dirección con facilidad en la chicane de montaña que conduce a la larga recta de atrás. Al mismo tiempo, con un piloto como Toprak, necesitamos una sólida estabilidad de frenada, tanto en la fuerte frenada del final de la recta de atrás tras la curva 16 como en la espectacular curva 1 y en la bajada tras la curva 12."