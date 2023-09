Toprak fait monter la pression : "Il peut se passer beaucoup de choses

Avec Aragon, Portimão et Jerez, il ne reste plus que trois meetings du championnat du monde Superbike 2023. Si l'avantage revient clairement à Álvaro Bautista (Ducati), avec 57 points d'avance, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a remporté cinq des neuf dernières courses, contre trois seulement pour l'Espagnol. Et Bautista a commis des erreurs comme récemment à Magny-Cours, lorsqu'il a percuté l'arrière de son coéquipier Michael Rinaldi lors de la course de Superpole, ou lors de sa chute en deuxième manche à Most.

Après Donington Park, Álvaro Bautista avait 93 points d'avance sur le pilote Yamaha, mais à Imola, Most et Magny-Cours, le Turc a rattrapé 36 points. Il s'agit de poursuivre cette tendance en Espagne. Razgatlioglu sent que tout est encore possible dans la lutte pour le titre.



"Aragon n'est pas un circuit facile, mais il y a de bons endroits. J'aime particulièrement le dernier virage, où j'ai eu une superbe bagarre avec Michael Rinaldi l'an dernier. Nous nous sommes touchés, comme en 2015 lors de la course de Superstock-600 - j'apprécie beaucoup cela", se souvient le pilote de 26 ans. "En 2022, j'ai décroché la pole position en un temps record, mais les courses sont plus importantes. En Aragon, il faut faire attention aux pneus pour pouvoir se battre. Ce n'est pas facile, mais nous ferons de notre mieux et nous regarderons simplement course après course. J'espère que nous serons sur le podium et que nous nous battrons pour la victoire - nous avons encore beaucoup de courses, tout peut arriver".

L'an dernier, le pilote Yamaha n'a toutefois décroché que des troisièmes places en course, et encore, celles-ci étaient principalement dues aux compétences du champion du monde 2021.



"Traditionnellement, Aragon n'est pas l'un de nos meilleurs circuits", explique Phil Marron, le technicien en chef. "La moto doit être capable d'accélérer en douceur, sans trop solliciter le pneu arrière. Et elle doit être suffisamment agile pour changer facilement de direction dans la chicane de montagne qui mène à la longue ligne droite opposée. En même temps, avec un pilote comme Toprak, nous avons besoin d'une solide stabilité au freinage, aussi bien lors du freinage brutal au bout de la ligne droite après le virage 16 que dans le spectaculaire virage 1 et dans la descente après le virage 12".