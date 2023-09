Toprak aumenta la pressione: "Possono succedere molte cose".

Per Toprak Razgatlioglu, stella della Yamaha in Superbike, il compito ad Aragon è quello di mantenere la pressione su Álvaro Bautista e sperare in errori del pilota Ducati. Tuttavia, la pista spagnola non si adatta molto bene alla R1.

Con Aragon, Portimão e Jerez, mancano solo tre incontri del Campionato Mondiale Superbike 2023. Sebbene Álvaro Bautista (Ducati) abbia un netto vantaggio di 57 punti, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ha vinto cinque delle ultime nove gare, mentre lo spagnolo solo tre. Bautista ha commesso errori come l'ultimo a Magny-Cours, quando ha urtato il posteriore del suo compagno di squadra Michael Rinaldi nella gara di Superpole, o quando è caduto nella seconda gara a Most.

Dopo Donington Park, Álvaro Bautista guidava il pilota della Yamaha con 93 punti, ma a Imola, Most e Magny-Cours il turco ha recuperato ben 36 punti. L'obiettivo è continuare questa tendenza in Spagna. Razgatlioglu ritiene che tutto sia ancora possibile nella lotta per il titolo.



"Aragon non è una pista facile, ma ci sono alcuni posti buoni. Mi piace soprattutto l'ultima curva, dove l'anno scorso ho avuto una bella lotta con Michael Rinaldi. Ci siamo toccati, come nel 2015 nella gara della Superstock 600 - mi piace molto", ha ricordato il 26enne. "Nel 2022 ho conquistato la pole position a tempo di record, ma le gare sono più importanti. Ad Aragon bisogna tenere d'occhio le gomme per poter lottare. Non è facile, ma faremo del nostro meglio e guarderemo di gara in gara. Spero che saremo sul podio e che lotteremo per la vittoria - ci sono ancora molte gare, tutto può succedere".

L'anno scorso, tuttavia, il pilota della Yamaha ha conquistato solo il terzo posto nelle gare e anche questi sono stati principalmente merito dell'abilità del Campione del Mondo 2021.



"Aragon non è tradizionalmente una delle nostre piste migliori", spiega il capo tecnico Phil Marron. "La moto deve essere in grado di andare fluidamente sull'acceleratore senza affaticare troppo il pneumatico posteriore. E deve essere abbastanza agile da cambiare direzione facilmente nella chicane di montagna che porta al lungo rettilineo posteriore. Allo stesso tempo, con un pilota come Toprak, abbiamo bisogno di una solida stabilità in frenata, sia nelle brusche frenate alla fine del rettilineo posteriore dopo la curva 16, sia nella spettacolare curva 1 e nella discesa dopo la curva 12."