Toprak aumenta a pressão: "Muita coisa pode acontecer".

Para a estrela de Superbike da Yamaha, Toprak Razgatlioglu, a tarefa em Aragon é manter a pressão sobre Álvaro Bautista e esperar por erros do piloto da Ducati. No entanto, a pista espanhola não se adapta muito bem à R1.

Com Aragão, Portimão e Jerez, faltam apenas três encontros do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023. Embora Álvaro Bautista (Ducati) tenha uma clara vantagem de 57 pontos, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) venceu cinco das últimas nove corridas, enquanto o espanhol venceu apenas três. E Bautista cometeu erros como o último em Magny-Cours, quando bateu na traseira do seu companheiro de equipa Michael Rinaldi na corrida da Superpole, ou quando se despistou na segunda corrida em Most.

Depois de Donington Park, Álvaro Bautista liderava o piloto da Yamaha por 93 pontos, mas em Imola, Most e Magny-Cours, o turco ganhou uns bons 36 pontos. O objetivo é continuar esta tendência em Espanha. Razgatlioglu sente que tudo ainda é possível na luta pelo título.



"Aragão não é uma pista fácil, mas tem alguns sítios bons. Gosto especialmente da última curva, onde tive uma grande luta com Michael Rinaldi no ano passado. Tocámo-nos, como em 2015 na corrida de Superstock 600 - gosto muito disso", recordou o piloto de 26 anos. "Em 2022 fiz a pole position em tempo recorde, mas as corridas são mais importantes. Em Aragon temos de ter cuidado com os pneus para podermos lutar. Não é fácil, mas vamos dar o nosso melhor e olhar de corrida para corrida. Espero que estejamos no pódio e a lutar pela vitória - ainda temos muitas corridas pela frente, tudo pode acontecer."

No ano passado, no entanto, o piloto da Yamaha só conseguiu terceiros lugares nas corridas e mesmo esses foram principalmente devido à capacidade do Campeão do Mundo de 2021.



"Aragão não é tradicionalmente uma das nossas melhores pistas", sabe o chefe técnico Phil Marron. "A moto tem de ser capaz de acelerar suavemente sem colocar demasiada pressão no pneu traseiro. E tem de ser suficientemente ágil para mudar de direção facilmente na chicane da montanha que conduz à longa reta de trás. Ao mesmo tempo, com um piloto como Toprak, precisamos de uma estabilidade de travagem sólida, tanto na travagem a fundo no final da reta da meta depois da curva 16 como na espetacular curva 1 e na descida depois da curva 12."