Toujours plus extrême : Pirelli lance le pneu avant le plus tendre

Même dans sa 20e année de monopole sur les pneus dans le championnat du monde proche de la série, Pirelli innove comme au premier jour et contribue à établir régulièrement des records. Cela se produira probablement aussi grâce au dernier développement, un nouveau pneu avant.

L'année dernière déjà, Pirelli a commencé à développer un nouveau pneu avant, qui doit être considéré comme le pendant du pneu arrière tendre SCQ. Les connaissances acquises ont permis de développer un prototype qui sera proposé à partir de l'ouverture européenne à Assen. Le mélange de gomme SC0 a été utilisé pour la première fois sur le pneu avant et doit être développé pour devenir une solution standard.

"Du point de vue du développement, nos efforts cette saison dans la catégorie Superbike se sont principalement concentrés sur le pneu arrière extra-souple SCQ et le pneu avant tendre SC0. Ce dernier représentait une nouveauté absolue, car jusqu'à cette année, Pirelli n'avait jamais développé de pneu dans le composé SC0 pour le pneu avant", a expliqué le directeur de course Giorgio Barbier. "Avec l'évolution du pneu arrière vers des solutions plus tendres et l'introduction conséquente de composés comme le SCX et le SCQ dans la gamme, nous avons compris la nécessité de développer également une alternative plus tendre pour le pneu avant, offrant un niveau d'adhérence plus élevé pour compenser celui du pneu arrière".

Pour le meeting d'Aragon, les Italiens annoncent maintenant une nouvelle version encore plus tendre.

"La première spécification que nous avons développée, le B1148, a donné de bons résultats mais ne nous a pas entièrement satisfaits, nous avons donc décidé de développer un nouveau composé, le C0927, qui devrait offrir un niveau d'adhérence encore plus élevé", a déclaré Barbier. "Nous allons certainement l'essayer à Aragón, puis à Portimão, et nous déciderons à la fin de l'année si nous en faisons la solution standard ou si nous poursuivons son développement la saison prochaine".