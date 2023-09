Sempre più estremo: Pirelli lancia il pneumatico anteriore più morbido

Per l'incontro del Campionato Mondiale Superbike 2023 ad Aragon, il fornitore di unità Pirelli ha in serbo un nuovo pneumatico anteriore. Mai prima d'ora era stata proposta una mescola di gomma più morbida per l'anteriore.

Giunta al 20° anno di monopolio dei pneumatici nel campionato mondiale di produzione, Pirelli continua a innovare come ha fatto fin dal primo giorno, contribuendo a stabilire regolarmente dei record. Ciò avverrà probabilmente anche grazie all'ultimo sviluppo, un nuovo pneumatico anteriore.

Già lo scorso anno, Pirelli ha iniziato lo sviluppo di un nuovo pneumatico anteriore, da intendersi come controparte del pneumatico posteriore morbido SCQ. Con i risultati ottenuti, è stato sviluppato un prototipo che verrà offerto a partire dall'apertura della stagione europea ad Assen. La mescola di gomma SC0 è stata utilizzata per la prima volta sul pneumatico anteriore e sarà sviluppata come soluzione standard.

"Dal punto di vista dello sviluppo, i nostri sforzi in questa stagione nella classe Superbike si sono concentrati principalmente sul pneumatico posteriore extra-morbido SCQ e sul pneumatico anteriore morbido SC0. Quest'ultimo ha rappresentato una novità assoluta, perché fino a quest'anno Pirelli non aveva mai sviluppato un pneumatico nella mescola SC0 per l'anteriore", ha spiegato il direttore di gara Giorgio Barbier. "Con l'evoluzione del pneumatico posteriore verso soluzioni più morbide e la conseguente introduzione nella gamma di mescole come la SCX e la SCQ, abbiamo riconosciuto la necessità di sviluppare un'alternativa più morbida anche per il pneumatico anteriore, in grado di offrire un livello di aderenza maggiore per bilanciare quello del pneumatico posteriore."

Gli italiani hanno ora annunciato una nuova versione ancora più morbida per l'appuntamento di Aragon.

"La prima specifica che abbiamo sviluppato, la B1148, ha dato buoni risultati ma non ci ha soddisfatto pienamente, quindi abbiamo deciso di sviluppare una nuova mescola, la C0927, che dovrebbe offrire un livello di aderenza ancora migliore", ha detto Barbier. "La proveremo sicuramente ad Aragón e poi anche a Portimão e alla fine dell'anno decideremo se renderla la soluzione standard o se continuare lo sviluppo nella prossima stagione".