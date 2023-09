Cada vez mais extremo: a Pirelli lança o pneu dianteiro mais macio

Agora, no seu 20º ano como monopólio de pneus no campeonato mundial de produção, a Pirelli continua a inovar como fez no primeiro dia, ajudando a estabelecer recordes numa base regular. Provavelmente, isto também acontecerá graças ao mais recente desenvolvimento, um novo pneu dianteiro.

Já no ano passado, a Pirelli iniciou o desenvolvimento de um novo pneu dianteiro, que deve ser entendido como uma contrapartida ao pneu traseiro macio SCQ. Com as descobertas, eles desenvolveram um protótipo que será oferecido a partir da abertura da temporada europeia em Assen. O composto de borracha SC0 foi utilizado pela primeira vez no pneu dianteiro e deverá ser transformado numa solução de série.

"Do ponto de vista do desenvolvimento, os nossos esforços esta época na classe Superbike centraram-se principalmente no pneu traseiro extra-macio SCQ e no pneu dianteiro macio SC0. Este último representou uma novidade absoluta, porque até este ano a Pirelli nunca tinha desenvolvido um pneu no composto SC0 para o pneu dianteiro", explicou o Diretor de Corrida Giorgio Barbier. "Com a evolução do pneu traseiro para soluções mais macias e a consequente introdução de compostos como o SCX e o SCQ na gama, reconhecemos a necessidade de desenvolver uma alternativa mais macia também para o pneu dianteiro, oferecendo um nível mais elevado de aderência para equilibrar o do pneu traseiro."

Os italianos anunciaram agora uma nova versão, ainda mais macia, para o encontro de Aragão.

"A primeira especificação que desenvolvemos, B1148, deu bons resultados mas não nos satisfez totalmente, por isso decidimos desenvolver um novo composto, C0927, que deverá oferecer um nível de aderência ainda melhor", disse Barbier. "Vamos experimentá-lo em Aragão e depois também em Portimão e, no final do ano, decidiremos se o tornaremos a solução padrão ou se continuaremos o desenvolvimento na próxima época."