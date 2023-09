Johnny Rea (Kawasaki) a connu sa première fois en Aragon

Après avoir signé avec Yamaha pour le championnat du monde de Superbike 2024, Jonathan Rea prend de plus en plus conscience qu'il est en train de faire sa tournée d'adieu avec Kawasaki. En Aragon, le Nord-Irlandais a bouclé la plupart des tours avec la ZX-10RR.

Depuis le 4 septembre, il est officiel que Jonathan Rea quittera Kawasaki à la fin du championnat du monde Superbike 2023. Le pilote de 36 ans a signé pour deux ans chez Yamaha, où il succède à Toprak Razgatlioglu. Rea courait depuis 2015 pour l'équipe Provec, basée à Barcelone, qui organise la présence d'usine de Kawasaki. La liste des succès communs est longue : six championnats du monde, plus de 100 victoires et bien plus encore.

Aragon, le troisième et dernier week-end de course de la saison, approche. Le Nord-Irlandais a de nombreux liens avec la piste espagnole. Il y a remporté neuf victoires, 23 podiums et huit pole positions avec Kawasaki. Sans oublier les innombrables tests hivernaux qui ont été réalisés ici. "Je garde d'excellents souvenirs d'Aragon. En fait, c'est ici que j'ai roulé pour la première fois avec la Ninja ZX-10R et j'aime penser à mes premiers tours de roue", a médité Rea. "J'espère pouvoir reproduire cette sensation lorsque j'ai vraiment apprécié la moto".

La dernière fois que Kawasaki a effectué un test en Aragon, c'était fin août. "Aragon est un circuit vraiment cool que j'aime beaucoup et qui représente un grand défi pour un pilote. Nous y avons fait un test pendant la pause estivale et il a été positif. Je me sentais rapide et constant", a déclaré Rea. "Depuis le milieu de la saison, nous avons eu un certain coup de pouce dans les réglages de la moto. Nous avons bien travaillé en tant qu'équipe et nous avons été en mesure de nous battre pour des podiums. Il est important d'être fort, mais aussi constant. Nous avons maintenant deux week-ends de course devant nous et l'objectif est de maximiser nos chances de nous battre pour des podiums et de continuer à marquer beaucoup de points".

Rea est actuellement troisième au classement général, une place qu'il souhaite sécuriser pour son équipe. Le train de la progression est parti, il a 34 points d'avance sur Andrea Locatelli (4e/Yamaha).