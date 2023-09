Johnny Rea (Kawasaki) ha ottenuto la sua prima volta ad Aragon

Dopo aver firmato con la Yamaha per il Campionato Mondiale Superbike 2024, Jonathan Rea è sempre più consapevole di essere in un tour d'addio con la Kawasaki. Ad Aragon, il nordirlandese ha fatto la maggior parte dei suoi giri in sella alla ZX-10RR.

Dal 4 settembre è ufficiale che Jonathan Rea lascerà la Kawasaki al termine del campionato mondiale Superbike 2023. Il 36enne ha firmato per due anni con la Yamaha, dove succederà a Toprak Razgatlioglu. Rea correva per il team Provec di Barcellona, che organizza la presenza in fabbrica della Kawasaki, dal 2015. La lista dei successi comuni è lunga: sei campionati del mondo, oltre 100 vittorie e molto altro ancora.

Ora si avvicina il terzultimo weekend di gara della stagione, ad Aragon. Il nordirlandese ha molto in comune con la pista spagnola. Qui ha ottenuto nove vittorie, 23 podi e otto pole position con la Kawasaki. Senza dimenticare gli innumerevoli test invernali che si sono svolti qui. "Ho dei bellissimi ricordi di Aragon. Infatti, è stata la prima volta che ho guidato la Ninja ZX-10R qui e penso con affetto a quei primi giri", ha pensato Rea. "Spero di poter ripetere quella sensazione, quando mi sono davvero divertito con la moto".

L'ultima volta che Kawasaki ha effettuato un test ad Aragon è stato alla fine di agosto. "Aragon è una pista davvero bella, che mi piace molto e rappresenta una grande sfida per un pilota. Abbiamo fatto un test lì durante la pausa estiva ed è stato positivo. Mi sentivo veloce e costante", ha detto Rea. "Da metà stagione in poi abbiamo avuto un po' di spinta per quanto riguarda la messa a punto della moto. Abbiamo lavorato bene come squadra e siamo stati in grado di lottare per il podio. È importante essere forti ma anche costanti. Ora ci aspettano due weekend di gara e l'obiettivo è quello di massimizzare le nostre possibilità di lottare per il podio e continuare a fare molti punti".

Rea è attualmente terzo nella classifica generale, che vuole garantire alla sua squadra. Il treno per le prime posizioni è partito dalla stazione, ha un vantaggio di 34 punti su Andrea Locatelli (4°/Yamaha).