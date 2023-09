Johnny Rea (Kawasaki) fez a sua primeira época em Aragon

Depois de assinar com a Yamaha para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, Jonathan Rea está cada vez mais consciente de que está numa digressão de despedida com a Kawasaki. Em Aragão, o irlandês do norte fez a maioria das suas voltas na ZX-10RR.

Desde 4 de setembro, é oficial que Jonathan Rea vai deixar a Kawasaki no final do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023. O piloto de 36 anos assinou por dois anos com a Yamaha, onde sucederá a Toprak Razgatlioglu. Rea pilotava para a equipa Provec, sediada em Barcelona, que organiza a presença da Kawasaki na fábrica, desde 2015. A lista de sucessos conjuntos é longa: seis campeonatos do mundo, mais de 100 vitórias e muito mais.

Agora, o terceiro último fim de semana de corridas da época está a chegar a Aragão. O irlandês do norte tem muito em comum com a pista espanhola. Conseguiu nove vitórias, 23 pódios e oito pole positions aqui com a Kawasaki. Sem esquecer os inúmeros testes de inverno que aqui se realizaram. "Tenho óptimas recordações de Aragão. De facto, foi a primeira vez que andei aqui com a Ninja ZX-10R e lembro-me com carinho das primeiras voltas", disse Rea. "Espero poder repetir essa sensação quando realmente gostei da moto."

A Kawasaki realizou o último teste em Aragon no final de agosto. "Aragon é uma pista muito fixe de que gosto muito e é um grande desafio para um piloto. Fizemos um teste lá durante a pausa de verão e foi positivo. Senti-me rápido e consistente", disse Rea. "Desde o meio da época que temos tido algum esforço com a afinação da moto. Temos trabalhado bem como equipa e temos conseguido lutar pelo pódio. É importante ser forte mas também consistente. Temos agora dois fins-de-semana de corridas pela frente e o objetivo é maximizar as nossas hipóteses de lutar pelo pódio e continuar a marcar muitos pontos."

Rea é atualmente o terceiro na classificação geral, posição que quer assegurar para a sua equipa. O comboio para a frente deixou a estação, ele tem uma vantagem de 34 pontos sobre Andrea Locatelli (4º/Yamaha).