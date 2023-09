Iker Lecuona (Honda): Escepticismo ante la carrera de casa en Aragón

Honda está trabajando duro para ponerse a la altura de las mejores motos en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023. Sin embargo, las piezas de superconcesión utilizadas recientemente en Magny-Cours no aportaron ningún progreso real. Estas piezas se centran en el chasis y permiten cambios que de otro modo estarían prohibidos.



El chasis recién construido había demostrado su valía en el test de Aragón a finales de agosto, por lo que Iker Lecuona lo utilizó en Francia. Sin embargo, los puestos 14, 12 y 11 fueron una amarga decepción.

De cara al próximo fin de semana, el español no se hace muchas ilusiones: "Tenemos potencial para hacerlo bien en Aragón y estar en el segundo grupo, pero prefiero esperar a ver qué pasa", declaró el piloto de 23 años. "Tuvimos un test en Aragón hace poco y fue bastante bien a pesar del fuerte viento. Me gustó cómo trabajamos allí. No sólo probamos algunas piezas nuevas, sino que también nos centramos un poco en la puesta a punto básica de la moto. Espero que eso nos ayude a empezar el fin de semana con buen pie".

En cuanto a su compañero de equipo, la décima cita de la temporada es también una carrera en casa para Xavi Vierge. "Hemos dado muchas vueltas en el test y hemos probado muchas cosas diferentes, también en términos de puesta a punto. Así que parte del trabajo para el fin de semana de carreras ya está hecho", subrayó Vierge. "Ahora sólo tenemos que intentar sacar lo mejor de lo que tenemos. Al mismo tiempo, me concentraré en mí mismo y en mi estilo de pilotaje. Desde Magny-Cours he entrenado como siempre y me he recuperado totalmente de mi fuerte caída en Francia. Me siento preparado para dar lo mejor de mí en Aragón".