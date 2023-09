Iker Lecuona (Honda) : Scepticisme pour le match à domicile en Aragón

Honda s'efforce de se rapprocher des meilleures motos du championnat du monde Superbike 2023. Mais les pièces de super-concession utilisées récemment à Magny-Cours n'ont pas non plus apporté de réels progrès. Ces pièces visent le châssis et permettent des modifications qui sont normalement interdites.



Le châssis nouvellement construit avait pourtant fait ses preuves lors du test d'Aragón fin août, raison pour laquelle Iker Lecuona l'a utilisé en France. Les 14e, 12e et 11e places obtenues ont toutefois été une grosse déception.

Pour le week-end de course à venir, l'Espagnol reste donc prudent quant à ses attentes : "Nous avons certainement le potentiel pour faire un bon résultat à Aragón et être dans le deuxième groupe, mais je préfère attendre et rester sur le tapis", a déclaré le pilote de 23 ans avant la course. "Nous avons récemment fait un test en Aragón qui s'est plutôt bien déroulé malgré le vent fort. J'ai été satisfait de la manière dont nous avons travaillé là-bas. Nous n'avons pas seulement testé quelques nouvelles pièces, mais nous nous sommes aussi un peu concentrés sur les réglages de base de la moto. J'espère que cela nous aidera à commencer le week-end du bon pied".

Comme pour son coéquipier, ce dixième rendez-vous de la saison se déroulera à domicile pour Xavi Vierge. "Nous avons fait beaucoup de tours lors des essais et avons essayé beaucoup de choses différentes, notamment en termes de réglages. Une partie du travail pour le week-end de course est donc déjà faite", a souligné Vierge. "Maintenant, il ne nous reste plus qu'à essayer de tirer le meilleur parti de ce que nous avons. En même temps, je vais me concentrer sur moi-même et sur mon style de pilotage. Depuis Magny-Cours, je me suis entraîné comme d'habitude et j'ai complètement récupéré de ma grave chute en France. Je me sens prêt à donner le meilleur de moi-même en Aragón".