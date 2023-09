Iker Lecuona (Honda): Scetticismo per la gara di casa ad Aragón

Per Iker Lecuona sarebbe auspicabile essere competitivo nella sua gara di casa al MotorLand Aragón. Tuttavia, il pilota della Honda non è sicuro del decimo appuntamento della stagione 2023 del Campionato Mondiale Superbike.

Honda sta lavorando duramente per mettersi al passo con le migliori moto del Campionato Mondiale Superbike 2023. Tuttavia, le parti in super concessione utilizzate di recente a Magny-Cours non hanno portato alcun progresso reale. Queste parti si rivolgono al telaio e consentono modifiche altrimenti vietate.



Il telaio di nuova costruzione aveva dimostrato il suo valore nei test di Aragona di fine agosto, motivo per cui Iker Lecuona lo ha utilizzato in Francia. I piazzamenti 14, 12 e 11, tuttavia, sono stati una cocente delusione.

Per il prossimo weekend di gara, lo spagnolo mantiene quindi basse le aspettative: "Abbiamo sicuramente il potenziale per fare bene ad Aragón e stare nel secondo gruppo, ma preferisco aspettare e vedere", ha detto il 23enne in vista della gara. "Abbiamo fatto un test ad Aragón di recente ed è andato abbastanza bene nonostante il forte vento. Sono soddisfatto del modo in cui abbiamo lavorato. Non solo abbiamo testato alcune nuove parti, ma ci siamo anche concentrati sulla messa a punto di base della moto. Speriamo che questo ci aiuti a iniziare il weekend con il piede giusto".

Per quanto riguarda il suo compagno di squadra, il decimo appuntamento della stagione è anche una gara di casa per Xavi Vierge. "Abbiamo fatto molti giri nel test e provato molte cose diverse, anche in termini di set-up. Quindi parte del lavoro per il weekend di gara è già stato fatto", ha sottolineato Vierge. "Ora dobbiamo solo cercare di ottenere il meglio da ciò che abbiamo. Allo stesso tempo, mi concentrerò su me stesso e sul mio stile di guida. Da Magny-Cours mi sono allenato come al solito e mi sono ripreso completamente dalla brutta caduta in Francia. Mi sento pronto a dare il meglio di me ad Aragón".