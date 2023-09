Iker Lecuona (Honda): Ceticismo para a corrida em casa em Aragão

Para Iker Lecuona, seria desejável ser competitivo na sua corrida caseira em MotorLand Aragón. No entanto, o piloto da Honda não tem a certeza quanto ao décimo encontro da temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Superbike.

A Honda está a trabalhar arduamente para alcançar as melhores motos do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023. No entanto, as peças de superconcessão usadas mais recentemente em Magny-Cours não trouxeram nenhum progresso real. Estas peças têm como alvo o chassis e permitem alterações que de outra forma seriam proibidas.



O chassis recém-construído tinha provado o seu valor no teste de Aragão no final de agosto, razão pela qual Iker Lecuona o utilizou em França. Os lugares 14, 12 e 11 foram, no entanto, uma amarga desilusão.

Para o próximo fim de semana de corrida, o espanhol mantém as suas expectativas baixas: "Temos certamente potencial para fazer um bom trabalho em Aragão e estar no segundo grupo, mas prefiro esperar para ver", disse o jovem de 23 anos na véspera. "Fizemos um teste em Aragón recentemente e correu bastante bem, apesar do vento forte. Fiquei satisfeito com a forma como trabalhámos lá. Não só testámos algumas peças novas, como também nos concentrámos um pouco na afinação básica da moto. Espero que isso nos ajude a começar o fim de semana com o pé direito."

Quanto ao seu colega de equipa, a décima reunião da época é também uma corrida em casa para Xavi Vierge. "Fizemos muitas voltas no teste e experimentámos muitas coisas diferentes, também em termos de afinação. Por isso, parte do trabalho para o fim de semana de corrida já está feito", sublinhou Vierge. "Agora só temos de tentar tirar o melhor partido do que temos. Ao mesmo tempo, vou concentrar-me em mim e no meu estilo de condução. Desde Magny-Cours que tenho treinado como habitualmente e recuperei totalmente da minha forte queda em França. Sinto-me pronto para dar o meu melhor em Aragão."